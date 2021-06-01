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防疫三級警戒　呂秀蓮：指揮中心應重組、蘇貞昌任指揮官

▲前副總統呂秀蓮認為指揮中心應重組，指揮官理應由行政院長擔任。（圖／NOWnews資料照）
▲前副總統呂秀蓮認為指揮中心應重組，指揮官理應由行政院長擔任。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-01 18:13:07

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣從防疫模範生變成全台防疫三級警戒，前副總統呂秀蓮批評主政者矜驕自滿，同時指揮中心應重組，指揮官理應由行政院長擔任，才能作全方位指揮調度，卻現在仍由衛福部長陳時中續任，以致各部會未能通力合作。

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呂秀蓮指出，2003年SARS病毒使台灣陷入慌亂與傷痛。當時陳水扁總統延攬專家，認真研擬抗疫對策，她均參與。抗煞告一段落，已培訓出優秀的抗疫人才，建立抗疫標準作業程序SOP，更讓國人養成戴口罩習慣，奠下台灣安度2020年的基礎。呂秀蓮表示，台北和平醫院臨時封院造成大恐慌，萬華也被封城禁足，商家全面停業。在哀鴻遍野中，她應邀親往巡視，經檢測萬華並未被污染，於是帶動「萬華形象商圈改造」，頓時喚回萬華的尊嚴和繁榮。隨著疫情趨緩，又召開系列「後SARS圓桌論壇」，超前部署SARS過後的種種因應措施。

呂秀蓮指出，對17年前抗煞表現優異生，時任衛生署長、前副總統陳建仁始終未獲重任深感不解，當時若由他建構「中央流行疫情指揮中心」，並擔任總指揮，再找回當年抗煞團隊，必能駕輕就熟，應付自如。呂秀蓮指出，衛福部長陳時中是牙醫師，為人素樸謙和，總統恩准他每天擁有定時現場聯播的媒體優勢，又有1922綿密的電視廣告，很快地造神成功，但是陳時中穿花襯衫趿木屐逛墾丁的鏡頭，透露出他對選舉的興趣不亞於對抗疫情。

針對中央疫情指揮中心防疫表示，呂秀蓮認為應檢討自認天縱英明，絕口不提抗SARS累積的經驗，也不尊重抗疫專家的意見；疫情加劇成國安問題，指揮中心升為一級，指揮官理應由行政院長擔任，方能作全方位指揮調度，卻仍由部長續任，以致各部會未能通力合作。

呂秀蓮也質疑，為何特准飛機機師享受3天隔離的特權？為何對華航諾富特隔離飯店未作嚴格規範管理？針對疫苗短缺，呂秀蓮認為，能徹底杜絕疫情的是疫苗，它已成為戰略物資，涉及國安、外交與經貿，絕對需要超前部署，全力以赴。但迄今我們只得到1百多萬劑，很像久旱望雲霓，全台乾旱，老天爺只肯下小雨滴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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