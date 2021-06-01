防疫三級警戒　呂秀蓮：指揮中心應重組、蘇貞昌任指揮官

指揮中心應重組，指揮官理應由行政院長擔任，才能作全方位指揮調度，卻現在仍由衛福部長陳時中續任，以致各部會未能通力合作。

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呂秀蓮指出，2003年SARS病毒使台灣陷入慌亂與傷痛。當時陳水扁總統延攬專家，認真研擬抗疫對策，她均參與。抗煞告一段落，已培訓出優秀的抗疫人才，建立抗疫標準作業程序SOP，更讓國人養成戴口罩習慣，奠下台灣安度2020年的基礎。呂秀蓮表示，台北和平醫院臨時封院造成大恐慌，萬華也被封城禁足，商家全面停業。在哀鴻遍野中，她應邀親往巡視，經檢測萬華並未被污染，於是帶動「萬華形象商圈改造」，頓時喚回萬華的尊嚴和繁榮。隨著疫情趨緩，又召開系列「後SARS圓桌論壇」，超前部署SARS過後的種種因應措施。





呂秀蓮指出，對17年前抗煞表現優異生，時任衛生署長、前副總統陳建仁始終未獲重任深感不解，當時若由他建構「中央流行疫情指揮中心」，並擔任總指揮，再找回當年抗煞團隊，必能駕輕就熟，應付自如。呂秀蓮指出，衛福部長陳時中是牙醫師，為人素樸謙和，總統恩准他每天擁有定時現場聯播的媒體優勢，又有1922綿密的電視廣告，很快地造神成功，但是陳時中穿花襯衫趿木屐逛墾丁的鏡頭，透露出他對選舉的興趣不亞於對抗疫情。





針對中央疫情指揮中心防疫表示，呂秀蓮認為應檢討自認天縱英明，絕口不提抗SARS累積的經驗，也不尊重抗疫專家的意見；疫情加劇成國安問題，指揮中心升為一級，指揮官理應由行政院長擔任，方能作全方位指揮調度，卻仍由部長續任，以致各部會未能通力合作。



