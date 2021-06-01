機捷假日運量大減逾8成！6／5起普通車減班、班距30分鐘
國內本土疫情嚴峻，為了減少人與人接觸，指揮中心實施全國三級警戒至6月14日，桃園機場捷運運量因此大減7成，假日更減逾8成，桃捷公司在審慎評估旅客及營運需求後，為減少過剩運能供給，祭出直達車離峰時段不運行措施，6月5日起將再實施普通車減班措施，假日全天班距調整為30分鐘一班，平日則維持15分鐘一班。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-01 17:39:27
桃捷公司表示，在審慎評估旅客及營運需求後，為減少過剩運能供給，已實施直達車離峰時段不運行措施，也就是平日上午9點至下午5點、下午7點至營運結束、假日全時段直達車不運行；6月5日起，再實施普通車減班措施，將假日全天普通車班距調整為30分鐘一班；平日維持15分鐘一班，以維持服務搭乘機場捷運通勤旅客。
根據桃捷公司統計，5月15日至5月31日假日平均日運量為9,750人次，相較110年1月至4月假日平均日運量，下降約77%；5月19日中央流行疫情指揮中心再宣布全國進入疫情三級警戒，讓5月19日至5月31日假日平均日運量再下滑至7,494人次，相較於110年1月至4月假日平均日運量，下降約82%。
桃捷公司因應全國新冠肺炎疫情三級警戒，實施短期調整列車運行班距措施，並同步啟動電聯車專案保養作業，包括車門保養、煞車卡鉗保養及空調優化等工項，在疫情調整營運模式期間，希望透過改善列車作業系統，提升捷運系統可靠度及維持良好硬體設備狀態。同時，亦加強運務人員專業技能訓練及緊急應變能力、優化列車維修保養、精進員工專業能力，以提供旅客更優質的安全服務。