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高雄2.7萬劑AZ疫苗到貨　陳其邁：3天半打完

▲陳其邁表示，這一批的2.7萬劑AZ疫苗，預計在3天半的時間內就會施打完畢。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁表示，這一批的2.7萬劑AZ疫苗，預計在3天半的時間內就會施打完畢。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-01 19:09:18｜2021-06-01 19:12:42

高雄上一波獲配2.1萬劑AZ疫苗，自5月28日起順利在3天內打完，這次高雄獲配的疫苗是2.7萬劑，高雄市長陳其邁今（1）日指出，截至目前總和，高雄施打量達到55,290人，第3批的2.7萬劑疫苗，預計在3天半的時間內就會施打完畢；陳其邁也提醒市民，端午節即將到來，要拜託大家端午節用視訊方式取代問候家人，盡量不外出最好

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▲高雄COVID-19疫苗3批次接種實況表。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄COVID-19疫苗3批次接種實況表。（圖／高雄市衛生局提供）
陳其邁表示，高雄拿到的第2批，數量為2.1萬劑的疫苗，施打率已經達到106%，其中施打疫苗的第一線的相關醫事人員總共19,950人、防疫人員（含消防員）743人、高風險的工作人員（防疫旅館、防疫計程車等）270人，員警在這一批施打也達到1,332人，在高雄累計施打達到55,290人，陳其邁也承諾，第3批疫苗一定會把第一線的相關外勤員警「打好打滿」。

陳其邁說，今天最新一批2.7萬支疫苗，安排的順序依序是第一線醫事人員、防疫人員、高風險的工作人員，而這一批的2.7萬劑疫苗，預計在3天半的時間就會施打完畢，希望說安排到順序施打疫苗的人就「按部就班」，該打的時候就去打。

▲陳其邁說，從確診病例數的圖表可看出，在5月8、9日母親節之後，病例數就開始逐漸增加。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲陳其邁說，從確診病例數的圖表可看出，在5月8、9日母親節之後，病例數就開始逐漸增加。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
陳其邁也提醒，端午節連假即將在6月12、13、14日到來，從確診病例數的圖表可看出，在5月8、9日母親節之後，當時從萬華等地區的人員流動造成雙北以外其他縣市的群聚感染，尤其多是以家庭為中心的群聚感染，所以要特別拜託大家，端午節儘量減少人員移動，拜託大家端午節用視訊方式取代問候家人，儘量不外出最好，避免不必要的互動跟拜訪，才不會像之前母親節的南來北往，高雄又爆發幾例群聚個案，拜託大家忍耐一點，「當市長的特別拜託你們」。

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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