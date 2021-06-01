高雄2.7萬劑AZ疫苗到貨　陳其邁：3天半打完

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陳其邁表示，高雄拿到的第2批，數量為2.1萬劑的疫苗，施打率已經達到106%，其中施打疫苗的第一線的相關醫事人員總共19,950人、防疫人員（含消防員）743人、高風險的工作人員（防疫旅館、防疫計程車等）270人，員警在這一批施打也達到1,332人，在高雄累計施打達到55,290人，陳其邁也承諾，第3批疫苗一定會把第一線的相關外勤員警「打好打滿」。
陳其邁說，今天最新一批2.7萬支疫苗，安排的順序依序是第一線醫事人員、防疫人員、高風險的工作人員，而這一批的2.7萬劑疫苗，預計在3天半的時間就會施打完畢，希望說安排到順序施打疫苗的人就「按部就班」，該打的時候就去打。
陳其邁也提醒，端午節連假即將在6月12、13、14日到來，從確診病例數的圖表可看出，在5月8、9日母親節之後，當時從萬華等地區的人員流動造成雙北以外其他縣市的群聚感染，尤其多是以家庭為中心的群聚感染，所以要特別拜託大家，端午節儘量減少人員移動，拜託大家端午節用視訊方式取代問候家人，儘量不外出最好，避免不必要的互動跟拜訪，才不會像之前母親節的南來北往，高雄又爆發幾例群聚個案，拜託大家忍耐一點，「當市長的特別拜託你們」。
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