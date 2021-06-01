高雄2.7萬劑AZ疫苗到貨　陳其邁：3天半打完

高雄上一波獲配2.1萬劑AZ疫苗，自5月28日起順利在3天內打完，這次高雄獲配的疫苗是2.7萬劑

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▲高雄COVID-19疫苗3批次接種實況表。（圖／高雄市衛生局提供）

× ▲高雄COVID-19疫苗3批次接種實況表。（圖／高雄市衛生局提供）

▲陳其邁說，從確診病例數的圖表可看出，在5月8、9日母親節之後，病例數就開始逐漸增加。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

× ▲陳其邁說，從確診病例數的圖表可看出，在5月8、9日母親節之後，病例數就開始逐漸增加。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）