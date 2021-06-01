挺韓網紅作法諷標神挨告獲不起訴　尹立：遺憾、失望

去年4月罷韓期間，挺韓直播主陳品宏在YouTube直播上設祭壇燒符，並貼上數張wecare高雄發起人尹立的黑白照片，還貼上「標神」，影射尹立標案疑雲，尹立認為這是恐嚇詛咒的行為，去年4月27日在律師陪同下提告妨害名譽，但高雄地檢署認為，尹立是公眾人物，比一般人更容易利用媒體進行辯護，陳縱然聳動或誇張，目的是喚起一般民眾注意，因此偵結對陳不起訴。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-01 20:04:17｜2021-06-01 20:15:01
去年4月間，高雄罷韓行動正熱，知名挺韓的直播主陳品宏卻貼出3段YouTube直播，除了黏貼數張尹立的黑白照片，直播畫面中的供桌上還放了冥紙、金童玉女，並罵「垃圾人」、「19標19中」、「你看他口袋賺多少」等語，尹立認為陳品宏三番兩次錄製各種影片在網路上毀謗他、甚至設祭壇等行為，對台灣人來說都是非常缺德的行為，因此提告妨害名譽。
陳品宏則向檢方說，19標19中是新聞說的，認為罷韓遊行上也譏諷韓國瑜市長是「草包」，就說是創意、藝術，讓他想到豬哥亮秀中乩童的表演，才以這個主題做這樣的表演活動；檢方認為，雖然陳品宏在影片中的動作，如噴符咒水、祭拜，誇張戲謔的行為讓尹立感到受辱、不快，但目的應是以戲劇化效果喚起一般民眾注意，難認是以毀損尹立名譽為唯一目的，且考量尹立為公眾人物，就可受公評之公共事務，面對外界評論實應有較一般私人更大容忍程度，若動輒冠以刑責，無疑以噤聲取代討論，認為公然侮辱部分犯罪嫌疑不足，誹謗行為不罰，偵結不起訴。
對此，尹立則回應指出，民主的重要精神之一就是「言論自由」，但並非毫無上限的挑戰社會底線，設神壇、燒紙詛咒，並藉以斂財，所用之方式、言論的惡劣程度，早就超過正常評論之範疇，這不該是社會應該有的評論基礎，且自己卸下公職多年，僅是一般平民百姓，若韓粉利用直播賺錢，並透過社會所不能接受的方式進行，卻完全治不了這些惡劣言行，是令人遺憾與失望的。