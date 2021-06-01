挺韓網紅作法諷標神挨告獲不起訴　尹立：遺憾、失望

恐嚇詛咒的行為

4月27日在律師陪同下提告妨害名譽，但高雄地檢署認為，尹立是公眾人物，比一般人更容易利用媒體進行辯護，陳縱然聳動或誇張，目的是喚起一般民眾注意，因此偵結對陳不起訴

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陳品宏三番兩次錄製各種影片在網路上毀謗他、甚至設祭壇等行為，對台灣人來說都是非常缺德的行為