COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

儘速到國際採購疫苗　府：2009年的蔡英文與現在立場一致

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-01 21:12:57

對於2009年時任民進黨主席蔡英文呼籲政府盡速排除採購法限制到國際上採購疫苗談話，遭人質疑為何現在阻撓民間團體，總統府發言人張惇涵今（1）晚表示，當年蔡英文提出的防疫重點，包括：成立中央防疫指揮中心、中央與地方聯合作戰、疫情透明化、盡量到國際市場收購疫苗等做法。政府係在都採取這些防疫作為，2009年的蔡英文跟現在的蔡總統立場一致。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2009年8月28日時任民進黨主席蔡英文在舉行防疫諮詢會議後建議當時的馬政府，為因應可能的H1N1大流行，政府應盡速排除採購法限制，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量；為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。這段談話，最近遭人挖出嘲諷，現在的蔡政府四處找藉口擋民間團體或郭台銘等人幫忙找疫苗的舉動。

對此，張惇涵表示，2009年對抗H1N1疫情期間，當年尚未擔任總統的蔡英文主席曾指出幾項防疫重點，包括：成立中央防疫指揮中心、中央與地方聯合作戰、疫情透明化、盡量到國際市場收購疫苗等做法。實際上，從去年疫情爆發以來，政府各部門都採取這些防疫作為，2009年的蔡英文跟現在的蔡總統立場一致。

張惇涵表示，以外購疫苗來說，政府去年9月和COVAX簽約、10月和阿斯特捷利康（AZ）簽約，今年2月又和莫德納（Moderna）完成簽約。總共外購約2,000萬劑疫苗，包括蔡總統在內，政府各部門每天緊盯、催促進度，期望外購疫苗能夠如期交貨，儘速施打。尤其疫情緊張之際，總統府都希望這2000萬劑外購疫苗，能夠早一天出貨、早一天抵達，這樣一來，國人朋友才能夠早一天施打，早一天安心。

張惇涵表示，近期許多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至是地方政府，也幫忙尋找國外的疫苗供給，包括蔡總統、行政院蘇貞昌院長、陳時中指揮官都公開表達感謝，並明確表示政府會積極協助，並且成立窗口，政府與民間共同努力，爭取到更多的疫苗。並要確保疫苗的安全、有效、合法，如質如期供應所需，沒有刁難的問題。

張惇涵表示，國際疫情仍然險峻，導致國際疫苗市場供需狀況緊張，國產疫苗確實是不需受制於人的國家戰略優先項目。對於國產疫苗，政府的立場很清楚，任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準、嚴格把關。

張惇涵表示，反倒是，去年也有多名在野黨立委曾提案或主張，應該鼓勵支持國產疫苗研發，對照近日相關立場，總統府對於昨是今非的言論表達遺憾。對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，總統府也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影。

最後，張惇涵也說，他衷心呼籲，政府當然必須受到監督，任何有建設性的建議，政府都會盡全力做到更好、責無旁貸。但政治口水無助於防疫，尤其在疫情緊張的此時此刻，過度的政治操作和過度的言行舉止，都令人感到非常遺憾。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀