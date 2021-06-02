NOW早報／蛋炒飯要先炒蛋或飯？大廚曝神招：必粒粒分明

不少人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，其中又以「蛋炒飯」最為常見。而這道料理看似零失敗，其實卻蘊含不少巧思，到底要先炒蛋還是炒飯？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「神招」，她表示，炒飯一般使用隔夜飯，因為剛煮好的白飯濕度和黏性太高，隔夜飯更容易炒出乾爽口感。至於要先炒蛋還是炒飯？其實沒有對錯，關鍵在於「

將雞蛋分兩次處理

」，這樣蛋液的水分才不會使米粒糊化，確保炒出顏色金黃且粒粒分明不濕黏的炒飯。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》並傳授「下蛋方法」，第一次先將蛋黃打散，與冷飯拌勻，讓雞蛋中豐富的卵磷脂及黏性均勻裹附在每一粒米飯上，接著下鍋大火快炒，使其鬆香分明，不會黏糊，而此時也是調味的好時機，加入鹽、黑胡椒等調味料（但必須是乾料）一起拌勻，不怕最後吃起來調味沒有炒均勻。第二次再使用1顆蛋，將炒鬆的蛋黃飯推至鍋邊，騰出空間，打入全蛋炒至凝固成形，再與蛋黃飯混炒在一起，這樣可以吃到口感與色澤兼具的炒飯，其中還夾有香噴噴的蛋鬆。

▲蛋炒飯到底要先炒蛋還是炒飯？《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實都沒錯，關鍵在於「將蛋分兩次處理」，這樣蛋液的水分才不會使米粒糊化，確保炒出顏色金黃且粒粒分明的炒飯。（圖／取自pixabay）

今日天氣／鋒面北移天氣回穩！留意午後雷陣雨

今（2）天鋒面往北移動離開台灣上空，天氣逐漸回穩，各地轉為多雲可見陽光、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，留意午後雷陣雨有局部較大雨勢發生的機率；各地高溫回升，西半部高溫約32、33度，東半部30、31度，感受上稍微悶熱些，請多多補充水分。





不只有台灣！日本、韓國力拚研發國產疫苗





亞洲國家新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻，但是國際大廠製造的新冠疫苗仍然供不應求，各國面臨接種壓力，促使台灣、韓國、日本都動用所有資源，希望能儘早開發國產疫苗。韓國已經有數家藥廠可望在今年進入第三期臨床實驗；日本政府祭出至少484億日圓補助，投入國產疫苗研發，不少藥廠也在今年初展開1/2期臨床試驗。

▲亞洲疫情嚴峻，台灣、日本、韓國力拚研發國產疫苗遏止疫情。（圖／美聯社／達志影像）

案件已相當少 陳時中：考慮不再公布校正回歸數目





中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布國內新增267例新冠肺炎確定病例，包括262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。同時，確診個案中新增13例死亡。不過，指揮官陳時中表示，現在校正回歸個案已漸把時間拉近，往前的案件數已相當少，考慮不再公布校正回歸案件數目，因為對整體疫情影響比較小了。

▲5/1到6/1 COVID-19本土確定病例校正回歸情況。（圖／指揮中心）

BNT疫苗交件！郭台銘盼：「全島一心」團結是逆境的解藥





本土疫情居高不下，疫苗成緩解三級警戒的解方，昨（1）日中午鴻海公司與永齡基金會，由鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩前往食藥署，遞交BNT疫苗購買文件﹔對此，曾馨瑩說，責任重大，完成交件程序，希望政府能聽見人民的心聲。郭台銘也在臉書發文呼籲，在艱難的時刻，自己想把「全島一命」改成「全島一心」，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結。

▲郭台銘、曾馨瑩（圖/翻攝郭台銘臉書）

影／柯文哲：死百人蔡英文沒出來 高端跌停就開記者會？





新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，不過疫苗卻仍舊極度缺乏。防疫指揮中心日前與高端、聯亞兩間生技公司簽署疫苗採購合約，不過兩家生技公司的疫苗不僅沒經過三期驗證，就連第二期的試驗都尚未解盲，引發社會關注。而在高端疫苗昨天股價跌停板後，總統蔡英文也隨即出面召開記者會，也讓台北市長柯文哲昨（1）日不禁批評「疫情死了100多人蔡英文沒出來講話，結果高端一跌停就出來開記者會？」（編輯：許苡晴）