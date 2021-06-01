啦啦隊女神泡湯險走光　嬌嗔：浴巾要掉了

25歲職棒女神Yuri（陳怡叡）外型甜美可愛，IG擁有25萬粉絲追蹤。除了是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，她還陸續演出《哈囉少女》、《近距離愛上你》等作品，積極朝大小螢幕發展，今（1）日Yuri上傳自己的泡湯美照讓粉絲大飽眼福，不僅有料身材大放送，還自爆浴巾「要掉了」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-01 21:51:43｜2021-06-01 21:52:00
Yuri在IG宣傳自己參與小鐘、鮪魚《愛玩客》錄影，大夥前進宜蘭體驗泡湯，Yuri全身只包一條白色浴巾，在鏡頭前香豔入浴，豐滿上圍呼之欲出，深邃事業線也若隱若現，畫面讓人充滿遐想，沒想到限時動態裡的照片更加火辣，因為浴巾吸飽池水，險從Yuri胸前滑下來，Yuri用手臂緊緊夾住浴巾，美胸更加波濤洶湧，差點走光的她笑說：「因為浴巾吸水變重，要掉了！」 這張意外美照，連Yuri自己都稱尺度「犯規」，網友也紛紛留言「小鐘哥必須死」、「鐘哥要撐住啊」、「小鐘哥豔福不淺啊」、「我也要跟女神去泡澡」、「這畫面有聲音，是鐘哥開心到不行的笑聲」、「有美女的地方都會有小鐘哥」、「下世要做小鐘哥，好多美女呀」、「鐘哥笑得像個孩子啊」。