護理女友差點受害！他心疼狂勸轉系　「堅定回應」惹哭網

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女友指出，其實護理師就像「夾心餅乾」，夾在醫院、醫師、病人、病人家屬中間，「有什麼問題、什麼過錯都是對他們噴，而他們有苦、有酸、卻沒地方噴」，導致許多學姐做一做就轉職，有些人還因此罹患憂鬱症。
原PO聽完強忍著眼淚，問女友「要不要乾脆轉系？做別的工作算了」，但女友卻回應「若是這樣子想的話，那醫院護理師就越來越少，病人受到的照顧就會越來越差，護理師不只是幫助社會，其實也在幫助未來身邊所愛的人」。
女友接著要去診所打工，出門前轉頭對他說「其實好幾次我都快撐不下去，但我都會偷偷地拿出你的衣服抱一下，感覺你就在身邊，為了你、為了我們的家人、為了台灣，再撐一下！」等到女友離開後，原PO忍不住流下眼淚，「我哭了，不知道是心疼她，還是被台灣的護理師們感動，只想說聲謝謝你們」。
許多網友看完也紛紛落淚，「真的辛苦了，很謝謝有他們無私的幫忙」、「這份執著真的很感人也很辛苦，要好好愛她」、「這太正能量，正是現在社會需要的」、「根本大愛，這個女友你要好好珍惜」、「在前線的人員都是最辛苦的」、「醫護人員好辛苦又偉大，你的女友也很棒」、「天啊！也太感人」、「女友最後那段話好感人，直接噴淚了」。（編輯：許智超）
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