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護理女友差點受害！他心疼狂勸轉系　「堅定回應」惹哭網

▲有網友透露，女友差點可能是被砍的護理師，但女友仍堅持成為護理師，讓他相當心疼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友透露，女友差點可能是被砍的護理師，但女友仍堅持成為護理師，讓他相當心疼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 22:55:25

新北市雙和醫院驚傳3名護理師遭到確診病患持刀砍傷，其中一位右手韌帶斷裂，恐影響職業生涯，消息曝光掀起全民公憤。對此，就有網友透露，女友差點可能是被砍的護理師，雖然有勸女友轉系，但對方仍堅持自己的抱負，讓他相當心疼，貼文曝光後，也惹哭一票網友。

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原PO在《爆廢公社公開版》表示，「我女友差點可能是被砍的那個護理師」，因為女友住在雙和醫院附近，之前很熱血的去報名醫護徵召令，但礙於還沒畢業，所以最後沒有去成功。經過這次砍傷事件後，女友憂心的說「病人躁鬱生病的時候不會知道自己有病，而護理師的工作之一就是去安撫他們」。

女友指出，其實護理師就像「夾心餅乾」，夾在醫院、醫師、病人、病人家屬中間，「有什麼問題、什麼過錯都是對他們噴，而他們有苦、有酸、卻沒地方噴」，導致許多學姐做一做就轉職，有些人還因此罹患憂鬱症。

▲原PO勸女友轉系，但女友依舊選擇挺身而出，理由讓他淚崩。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》
▲原PO勸女友轉系，但女友依舊選擇挺身而出，理由讓他淚崩。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
原PO聽完強忍著眼淚，問女友「要不要乾脆轉系？做別的工作算了」，但女友卻回應「若是這樣子想的話，那醫院護理師就越來越少，病人受到的照顧就會越來越差，護理師不只是幫助社會，其實也在幫助未來身邊所愛的人」。

女友接著要去診所打工，出門前轉頭對他說「其實好幾次我都快撐不下去，但我都會偷偷地拿出你的衣服抱一下，感覺你就在身邊，為了你、為了我們的家人、為了台灣，再撐一下！」等到女友離開後，原PO忍不住流下眼淚，「我哭了，不知道是心疼她，還是被台灣的護理師們感動，只想說聲謝謝你們」。

許多網友看完也紛紛落淚，「真的辛苦了，很謝謝有他們無私的幫忙」、「這份執著真的很感人也很辛苦，要好好愛她」、「這太正能量，正是現在社會需要的」、「根本大愛，這個女友你要好好珍惜」、「在前線的人員都是最辛苦的」、「醫護人員好辛苦又偉大，你的女友也很棒」、「天啊！也太感人」、「女友最後那段話好感人，直接噴淚了」。（編輯：許智超）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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