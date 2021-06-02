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融合綠能、科技、文化、商業的全新智慧商業城，帶動南台灣高度經濟發展
台南市一直以來即因保留有許多具歷史價值的古蹟建築及文化產物、在地美食，每年皆可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪。而本案所在位置緊臨高鐵「台南站」，每年亦有高達約800萬人次左右的旅客進出。除了具備便捷的交通優勢之外，臨近更有甫於2019年底啟用的包含台灣智駕測試實驗室、會展中心、台糖智慧綠能循環住宅等設施的「沙崙智慧綠能科學城」。加上周邊的其他學術單位等，未來完成之後，整個環繞高鐵「台南站」的周邊區域將形成南部地區非常重要，集「產、官、學」資源於一處的智慧綠能暨科技的商業城市。
Gateway Park Tainan
MITSUI OUTLET PARK 台南的設計概念Gateway Park Tainan就是希望讓第一次造訪台南的人，燃起期待遇見台南的那股雀躍心情與對優美風景的讚嘆，並讓早已熟悉台南的人亦能再次感受其街景魅力，並參考大家所熟知，素有台版迷你亞馬遜河之稱的四草綠色隧道的紅樹林綠意，將其呈現在整座設施的內外景觀中。
★公共區域與外觀環境
MITSUI OUTLET PARK 台南利用錯綜複雜的木紋磚步道來呈現紅樹林植物的氣根向上延伸之生生氣象，讓整座設施彷彿成為了台南的第二個綠色隧道，更豐富了視覺景觀。而設施主體外觀的紅磚色幕板牆面則是完全融入在地熟悉的、帶點古都風味的強烈特色。
★室內空間與規劃
室內區充分採用陽光、流水、綠樹等意象元素，高達近約20米挑高的室內中央廣場，可讓陽光毫不吝嗇的充分灑入，十足的穿透與明亮感；還有大家熟悉的台南街景紅磚瓦牆與綠樹林意。加上寬廣的公區走道，讓人完全感受不到一般室內空間的壓迫感，是可在此悠閒度過愉悅時光的商業設施。
MITSUI OUTLET PARK 台南預定規劃分為二階段開發，第一階段將規劃約有180店，目標2021年底開幕；加上第二階段預定2025年開幕之後可望達到約230店，成為台南都市圈最大OUTLET PARK。
原文出處 : ReadyGo 台南三井Outlet年底開幕！打造古都紅磚外牆、室內綠色隧道
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