誰能比它威─Bugatti四輛總價近2000萬歐元超跑前進Nürburgring進行測試！

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這回Bugatti派出的車款包括了：Chiron Pur Sport〈300 萬歐元〉、Chiron Pur Sport 〈350 萬歐元〉、Divo〈500 萬歐元〉與Centodieci〈800 萬歐元〉。Bugatti底盤測試和設置主管 Lars Fischer表示：「我們希望盡可能為車主實現最好的底盤設定，因此我們在極端條件和日常情況下進行試駕。」 無論是常規Chiron或是僅限量10輛Centodieci，對工程師來說都必須在所有狀況下，發揮車輛完整的性能。
Nürburgring紐柏林北賽道道是世界上公認最嚴苛的賽道，在20.832公里的賽道中，包含33個左彎與40個右彎，最大高低落差達300公尺，坡度達17%，若能在此發揮高性能，即代表車輛的各項設定趨近完美，在測試期間，工程師們必須針對不同車型的屬性進行測試分析，並將分析結果提供給開發團隊，並且讓Chiron車系中，每一款車型都可以有不同的個性，充分展現各自的差異性與特色。
Bugatti底盤開發主管 Jachin Schwalbe 解釋：「我們針對Centodieci等限量車型進行了與Chiron相同程度的開發和測試，同樣在不同測試平台與場地進行各種模擬與密集測試，以及也在賽道與一般道路進行試駕，進一步優化整體操控性。」
而對於Chiron Super Sport 300+，開發人員也藉此機會，驗證數周前所完成底盤設定，此款跑車衛達到440km/h的安全極速，延長了車身長度，以強化縱向的空氣動力設計，優異的空力設計，也提供了在賽道行駛時良好的循跡效果。此外，Divo和Chiron Pur Sport，則是以Centodieci和Chiron Super Sport 300+為基準進行設定，進而展現更全面的性能。
只是這回Bugatti一口氣拉了四輛車到Nürburgring進行測試工作，不知道有沒有進行大家最熱衷的單圈紀錄挑戰，實在很好奇這些身為地表最速車款的Bugatti超跑，在Nürburgring究竟可以跑出什麼樣的成績？