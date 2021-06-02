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回鄉看癌末姐！醫院喊「台北來的不能進」　她淚：錯了嗎

▲新冠肺炎本土疫情持續延燒，其中又以雙北情況最嚴重，然而就有一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）
▲新冠肺炎本土疫情持續延燒，其中又以雙北情況最嚴重，然而就有一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 10:02:54｜2021-06-02 11:08:51

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，其中又以雙北情況最嚴重，然而就有一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示姊姊是癌末病患，她從4月30日在醫院陪病到5月20日，22日才回台北。不過昨晚接到電話，得知姊姊病況不是很好，但爸媽都已經70幾歲了，她不捨爸媽勞累，因此決定搭一早的高鐵趕回雲林，想陪姊姊住院。

原PO接著說道，當時媽媽先帶姊姊到醫院掛號，而爸爸則是來高鐵站載她一同前往急診室；到了醫院準備進行快篩時，突然有位護理師從急症室跑出來說「從台北來的不能進醫院，因為台北現在是重災區」，即使原PO願意自費採檢，但醫院仍表示要先自主管理14天才可以。

▲一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。（示意圖／取自
▲一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。（示意圖／取自 pixabay ）
原PO說，姊姊是癌症四期患者，已經擴散到其他地方，就算開刀也沒用，只能靠化療不讓癌指數增加，到現在做了20幾次化療，也已經撐了一年半多。但她當時看著躺在病床上的姊姊，就這樣從急診室門口被推走，「她知道我在急診室門口進不去，她遠遠的從裡面看著我，我隔著一段距離看著她被推走」，實在是很心酸，「台北因為疫情嚴重所以就被標註，連陪同病人的權利也被剝奪，難道我住台北錯了嗎」？

貼文一出，網友紛紛留言「不是住台北錯了，也不是醫護冷血，我在醫院上班，感控沒做到100%，病毒進到醫院，影響到的人會無法想像，祝姐姐平安順利」、「住台北沒有錯，錯的是病毒，每天看新聞也知道全台重災區在哪，不是故意標註，但希望你能體諒，疫情擴散真的不是你能想像，尤其是醫院，一定還有其他辦法讓你陪伴你的姊姊，例如：視訊，希望您的姊姊這次也能平安渡過難關，加油」、「只能說非常時期非常做法，雖然不近人情但都是為了其他人的安全」、「請多體諒共體時艱，醫院方面也是顧全大局不是要刁難妳」。（編輯：郭佩蓉）

▲一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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