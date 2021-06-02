回鄉看癌末姐！醫院喊「台北來的不能進」　她淚：錯了嗎

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，其中又以雙北情況最嚴重，然而就有一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示姊姊是癌末病患，她從4月30日在醫院陪病到5月20日，22日才回台北。不過昨晚接到電話，得知姊姊病況不是很好，但爸媽都已經70幾歲了，她不捨爸媽勞累，因此決定搭一早的高鐵趕回雲林，想陪姊姊住院。





原PO接著說道，當時媽媽先帶姊姊到醫院掛號，而爸爸則是來高鐵站載她一同前往急診室；到了醫院準備進行快篩時，突然有位護理師從急症室跑出來說「從台北來的不能進醫院，因為台北現在是重災區」，即使原PO願意自費採檢，但醫院仍表示要先自主管理14天才可以。





▲一名女網友發文抱怨，表示癌末的姊姊最近狀況不好，她南下探望卻被醫院阻止「台北來的不能進」，讓她無奈直呼「難道我住台北錯了嗎」。（示意圖／取自 pixabay ）

貼文一出，網友紛紛留言「不是住台北錯了，也不是醫護冷血，我在醫院上班，感控沒做到100%，病毒進到醫院，影響到的人會無法想像，祝姐姐平安順利」、「住台北沒有錯，錯的是病毒，每天看新聞也知道全台重災區在哪，不是故意標註，但希望你能體諒，疫情擴散真的不是你能想像，尤其是醫院，一定還有其他辦法讓你陪伴你的姊姊，例如：視訊，希望您的姊姊這次也能平安渡過難關，加油」、「只能說非常時期非常做法，雖然不近人情但都是為了其他人的安全」、「請多體諒共體時艱，醫院方面也是顧全大局不是要刁難妳」。（編輯：郭佩蓉）



