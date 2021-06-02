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影／中國第二款　世衛批准科興疫苗列入緊急使用清單

▲中國科興疫苗獲世界衛生組織核准列入緊急使用清單當中。（圖／翻攝自中國官媒）
▲中國科興疫苗獲世界衛生組織核准列入緊急使用清單當中。（圖／翻攝自中國官媒）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-02 10:09:48｜2021-06-02 19:32:39

 

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，而疫苗也被視為終結疫情的重要關鍵之一，但是包括台灣在內許多國家不僅接種進度緩慢，疫苗更是供不應求，持續鬧疫苗荒。世界衛生組織（WHO）在1日時宣布，核准中國科興疫苗（Sinovac）列入疫情的「緊急使用清單」中。這也是第2個獲世衛核准的中國疫苗。

世衛在1日時發表聲明，宣布將中國科興生物科技公司所製造的新冠疫苗列入緊急使用清單。世衛秘書長譚德賽表示「科興疫苗經證實安全有效且有品質保證」。這是繼中國國藥集團（Sinopharm）疫苗後，第二款獲得世衛認證的中國疫苗。科興公司強調，科興疫苗含有滅活新冠病毒，能夠刺激人體免疫系統產生抗體。

世衛獨立專家小組建議，接種科興疫苗對象為18歲以上的成年人，並在2至4週後接種第2劑，未設定年齡上限，稱數據表明它可能對老年人有保護作用。

根據《路透社》報導，允許科興疫苗納入COVAX計畫當中，此舉是向各國監管機構發出訊號，認定科興疫苗的安全性和有效性，同時可望透過COVAX全球計畫為貧窮國家提供疫苗。先前有報導稱，由於富國囤積輝瑞（Pfizer）以及莫德納（Moderna）等頂尖西方疫苗，加上科興採用傳統滅活疫苗技術，成品無需冷凍，所以對開發中國家的防疫至關重要。

由於科興疫苗2020年底在巴西、土耳其及印尼等國進行三階臨床實驗時，有效性從50％到90％不等，效果懸殊因此受到外界質疑有效性。不過科興疫苗目前已經交付逾2億劑疫苗在全球施打，包括中國、印尼、土耳其、巴西等國家。科興公司曾表示，第3間疫苗生產工廠已準備妥當，年產量將提高至少一倍、超過20億劑。

▲巴西新聞網站引述2名檢視過疫苗效力評估的人士說法，稱由中國科興生物（Sinovac
▲科興疫苗當時在巴西、土耳其及印尼等國進行三階臨床實驗時，效果懸殊因此受到外界質疑成效。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
 

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