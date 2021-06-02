騎車染疫機率低？「5大通勤族」防疫法曝光　1觀念可自保

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上班時要注意人與人之間的社交距離！
二、租借單車
尤其在龍頭握把處，使用前應該先以酒精進行消毒；使用悠遊卡的時候盡量避免貼上機器，以不接觸的方式刷卡。
三、騎機車
許多人認為騎機車最不要緊，但不論將車停在何處，可能都被人移動過或者坐上，在不知道被誰接觸過的情況下，龍頭握把一定要記得再騎乘之前消毒，而在停紅綠燈時，若情況允許，也盡可能保持社交安全距離，在下車之後，雙手也要進行消毒。
四、開車
一般民眾開車都把車停在公司停車場，若有接觸過電梯按鈕等其他公司設備，應先確實消毒手部，避免病毒帶上方向盤。
五、大眾運輸工具
大眾運輸工具的任何地方可能都藏有病毒，像是握把、椅子、牆壁、悠遊卡機器等等，謹記如果沒有必要就不要碰觸，在使用之前也必須消毒。
洪暐傑醫師表示，除了室內外都應戴上口罩外，建議民眾將防疫觀念提升到最高，視旁人、身旁的物品、環境都有病毒存在。目前三級警戒，仍有民眾正常出門上班、採購，使用交通工具仍要注意細節，防疫攻略一定要徹底落實執行。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。