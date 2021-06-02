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物流司機忙爆！車內飲食竟遭「正義魔人」敲窗嗆：檢舉你

▲有一名物流司機發文抱怨，表示自己忙了一天都沒吃飯，一人回到貨車上準備吃餅乾，竟然被一名婦人敲窗說「你沒戴口罩我要檢舉你」，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲有一名物流司機發文抱怨，表示自己忙了一天都沒吃飯，一人回到貨車上準備吃餅乾，竟然被一名婦人敲窗說「你沒戴口罩我要檢舉你」，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 10:43:56

本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月14日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，不過卻也讓不少人開始瘋狂網購，使物流業忙翻，對此，就有一名物流司機發文抱怨，表示自己忙了一天都沒吃飯，一人回到貨車上準備吃餅乾，竟然被一名婦人敲窗說「你沒戴口罩我要檢舉你」，讓他超傻眼。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己是一名物流司機，因為受到疫情影響，大家宅在家狂網購，「當然也造就我們的貨量比雙11，甚至比過年誇張」，而他也因為工作量太大，忙了一天沒吃飯，「想說買包洋芋片解饞」。

▲一名物流司機在車上吃餅乾，竟然被婦人拍照檢舉。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名物流司機在車上吃餅乾，竟然被婦人拍照檢舉。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
原PO接著說道，但他才剛回到貨車上，拆開餅乾包裝準備享用時，突然有位婦人敲他的玻璃並且拍照，「先生，你口罩沒戴好，我要檢舉你」，說完人就跑了。但這也讓原PO超傻眼，「一個人可以不用戴口罩好嗎，送一整天了，連吃東西也被亂，下大雨又全身濕答答」，不禁在文末抱怨「最近真的好累，累積的貨不知道什麼時候才可以清得完」。

貼文一出，掀起熱議，「真的真的辛苦您們」、「吃爆，一個人在車內根本沒關係，很多有年紀的都亂看網路流傳訊息」、「拜託這種檢舉魔人可不可以有點sense？人家是在車子裡吃東西又不是在大街上，有必要這樣子去為難別人嗎」、「辛苦了，加油，一個人在車上是可以吃東西的」、「台灣真的一堆這樣令人厭惡的正義魔人」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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