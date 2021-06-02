測血氧有2類變數！醫：不建議自行購買　再揭防疫6大攻略

台灣本土新冠肺炎確診案例自五月起呈現爆炸性成長，至昨（1）日為止已有137例不幸病逝的個案。其中不乏住在家中因「快樂缺氧（Happy Hypoxia）」造成的猝死，這也讓民眾趕緊到藥局搶購血氧機測量，不過新加坡防疫醫師林韋地則表示「不建議自行購買」，提到在沒有醫療專業背景下，自行檢測可能會造成不必要的焦慮。

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林韋地日前在

臉書

提到防疫雖然是重大公共政策，但公共政策的防疫效果，其實也取決個人層次的執行，做得徹不徹底，而這也會反饋到整體的疫情走向和接下來的公共政策。

對此，他也提出六項建議，點出因為「快樂缺氧」猝死頻傳掀起一波搶買血氧機熱潮，但他指出影響血氧的變數其實很多，尤其是年長和吸煙者，而判讀方式也不同，在沒有醫療背景或專業的建議下自行檢測，可能會造成不必要的焦慮和就醫，消耗醫療資源和增加感染風險。

▲民眾到藥局購買血氧機自我檢測可能造成過度焦慮。（示意圖／取自《Unsplash》）

林韋地提出6點個人執行防疫的建議如下：

一、每個人都有可能是帶原者（即使打疫苗後），所以要降低病毒傳染的速度，每個人都有責任。盡量避免不必要的外出，避免和他人共食（包括在家裡，如果可以的話）。想辦法將工作和社交轉為線上進行，口罩戴好戴滿，最好是外科式拋棄式口罩，人比較多時再外加一個布的口罩，與人保持社交距離，避免群聚。不移動需要一定的財政儲備，所以對身邊的人做宣導時，實際的幫助比道德勸說有效，也要注意溝通的方式。

二、如果符合篩檢的條件，如有呼吸道感染症狀，接觸史等，請一定前往篩檢，切勿隱匿。這樣除了可以避免自己成為病毒傳染源，也是保護自己的健康安全；但如果不符合條件，勿因過度恐慌而前往，因為篩檢量能有限，這樣會擠壓到風險更高的人，前往醫療場所也反而會增加自己被傳染的風險。

▲篩檢量能有限，若非符合篩檢條件 勿因過度恐慌而前往 。（示意圖／翻攝Pexels）

三、篩檢後一定要確實隔離，無論是抗原快篩和PCR都有偽陰的可能（特別是前者），不代表自己百分之百沒有感染，也還是可能會散播病毒。如果身體不適，請一定要通過被建議的方式求助。

四、平日都要做好自己的健康管理，包括充足的睡眠，健康的飲食，適度的運動（可避免血栓），和可以放鬆自己身心的活動（閱讀、聽音樂等）。如果疑似感染，睡覺時可以趴睡，增加肺部血氧的濃度。

五、疫苗雖然重要，但到貨和接種都需要時間排程，全世界大部分人也都還沒打，耐心等候即可，勿過度焦慮。在接種疫苗之前，確實做到以上，也還是可以保護好自己。

▲國內本土疫情嚴峻，民眾開始對於疫苗議題十分關注。（圖／美聯社／達志影像）

六、如果可以做到以上，社區感染的分母就會減少，重症的分子也會減少，也就緩解了醫院的負擔，和前線醫護人員的辛勞。（編輯：楊智傑）