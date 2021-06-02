夜市「杏鮑菇」怎麼挑？美食家揭4等級：口感彈牙超好吃
杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美，營養也相當豐富，是不可多得的家常菜，也時常在夜市裡看到過，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「夜市中的『杏鮑菇』怎麼挑？」沒想到就有美食家揭露了杏鮑菇的4個等級，直言「口感彈牙超好吃」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 10:46:25
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，杏鮑菇也有分等級，首先是「A級」，「這樣的杏鮑菇整支完整，菌柄粗直，菌傘寬厚，色澤乳白，按壓時富有彈性，聞起來有淡淡的杏仁香氣，就是經過細心篩選過的上等杏鮑菇」，第二是「B級」，「形狀較短小，但菌柄直立沒有扭曲變形，表面沒有破損，品質尚佳」，再來是「C級」，「品質相對參差不齊，菌柄凹凸不平、表面不完整。這類杏鮑菇品質普通，風味較差，適合調味較重的烹調方式」，最後則是「D級」，「明顯較短小，菌柄彎曲、不平整，菌傘生長狀況不佳（色淡、形狀不美觀），可以切丁料理，避免口感不佳」 最後《小乾倩倩的遊戲的美食》也說在知道杏鮑菇的等級後，記得挑選時也要「聞、看、摸」確認品質；如果杏鮑菇表面出現白色的斑點或粉末，表示可能发黴變質了，建議不要食用。（編輯：王柏文）