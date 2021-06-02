吸菸者COVID-19重症風險高2倍　高市衛生局：趁機戒菸吧

防疫戴口罩、趁機戒菸也很重要」

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高雄市長陳其邁自5月15日起宣布，外出一律都要戴口罩，違者開罰；高雄市衛生局指出，自防疫升級加強各場域稽查以來，查獲民眾在戶外脫下口罩抽菸，已依《傳染病防治法》開罰計9件，衛生局說，吸菸時容易將自己暴露於染疫的風險中，若吸菸者不幸確診，還會增加周遭親友、民眾或醫護人員受感染的風險，呼籲民眾應落實防疫規範，別因一時菸癮得不償失。





衛生局指出，根據國際研究顯示，吸菸是COVID-19重症危險因子，吸菸者罹患COVID-19引發重症風險高達2倍，住院治療後持續惡化風險增加14倍；13到24歲吸菸的年輕人，感染COVID-19的風險為不吸菸者的5倍。



