吸菸者COVID-19重症風險高2倍 高市衛生局：趁機戒菸吧
近期疫情嚴峻，目前全國疫情已升級為三級警戒，並要求外出時全程配戴口罩，高雄市政府衛生局近日也開出9張在戶外脫下口罩抽菸的罰單，衛生局表示，根據國際研究顯示，吸菸者罹患COVID-19引發重症風險高達2倍，吸菸的年輕人感染COVID-19的風險亦為不吸菸者的5倍，「防疫戴口罩、趁機戒菸也很重要」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-02 12:24:04｜2021-06-02 12:25:37
高雄市長陳其邁自5月15日起宣布，外出一律都要戴口罩，違者開罰；高雄市衛生局指出，自防疫升級加強各場域稽查以來，查獲民眾在戶外脫下口罩抽菸，已依《傳染病防治法》開罰計9件，衛生局說，吸菸時容易將自己暴露於染疫的風險中，若吸菸者不幸確診，還會增加周遭親友、民眾或醫護人員受感染的風險，呼籲民眾應落實防疫規範，別因一時菸癮得不償失。
衛生局指出，根據國際研究顯示，吸菸是COVID-19重症危險因子，吸菸者罹患COVID-19引發重症風險高達2倍，住院治療後持續惡化風險增加14倍；13到24歲吸菸的年輕人，感染COVID-19的風險為不吸菸者的5倍。衛生局強調，菸品及二手菸對健康的影響絕對不可輕忽，為了自己與家人的健康，不妨趁此機會與菸品一刀兩斷擺脫菸癮的糾纏，衛生局也結合117家戒菸醫療院所，從5月1日至6月30日提供「戒菸門診免收掛號費」活動，藉由專業醫師的協助，選擇適合的戒菸藥物、貼片或口嚼錠，協助戒菸民眾克服各種尼古丁戒斷症狀，減緩戒菸時的不適感，大大增加戒菸成功的機會。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！