NBA／為何不用犯規封鎖Lillard？金塊主帥：我怕他四分打
丹佛金塊今晚以147:140贏下天王山之戰，系列賽以3:2領先，然而Damian Lillard的表現卻讓他們嚇出了一身冷汗。關於末節和延長賽為何不用犯規，來阻止他投三分？金塊主帥Michael Malone也給出了自己的答案。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-02 13:25:12
Lillard這場可說是力挽狂瀾，出賽51分鐘砍下55分，其中包括破紀錄的12顆三分球，在末節他投進追平三分球，延長賽又連進3顆三分，幫助球隊打進二度延長，表現難以用言語形如。
此役讀秒階段金塊有多次領先3分，為何不利用犯規來送Lillard上罰球線拿2分，而是讓手感火燙的他繼續在外線投射？對此Malone直言這是因為他害怕被對手完成四分打。
「Damian Lillard就像Chris Paul一樣，他一直在等待封阻時機，他知道現在是什麼時候。如果你嘗試犯規，我擔心的是他會投籃命中、並完成四分打。這關乎我在這種情況下對Lillard的尊重。」Malone受訪時如此說道。
另外，Malone對於Lillard的表現也充滿尊重，他直言這位拓荒者的超級球星今晚根本是「超級人類」，球隊沒辦法對加以限制，不過他也稱讚兩隊今晚都努力為勝利而戰，自己很喜歡這樣。