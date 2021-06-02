防疫視同作戰 蘇貞昌：防疫人員因公傷殘由國家負責照顧
今（2）日上午行政院院長蘇貞昌召集會議，除聽取今日疫情狀況與經濟局勢外，會中也針對近來幾起民眾攻擊執勤警員及一線醫護人員的行為做出指示，蘇貞昌表示，若防疫人員因公導致染疫、受傷或遭受攻擊，除了應有的慰問金與相關保險給付，也應給予最妥善照顧，由國家全力協助醫療照護，並得到相對應的補償，要求相關部會盡快提出相關報告。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-02 13:24:52
行政院發言人羅秉成轉述今日蘇貞昌在行政院會議中的裁示。蘇貞昌表示，日前發生幾起民眾攻擊執勤警員和醫護的案件，甚至有醫護遭受確診民眾攻擊導致重傷害，請法務部立即嚴辦，也請內政部徐國勇部長與警政署，再特別加強醫療機構的秩序維護，基於防疫考量，也請警政署加強第一線執勤人員的防疫配備。
蘇貞昌也提到，防疫視同作戰，政府非常感謝防疫人員在疫情中全力幫忙。而防疫人員、醫護、軍警消人員，若因執行公務導致染疫、受傷或遭受攻擊，除了應有的慰問金與相關保險給付外，也應給予最妥善照顧；若造成身體或健康有重大不治或難治之傷害，國家將全力協助醫療照護，也應得到相對的補償。請衛福部、內政部、國防部以及人事總處盤等相關法令，盡快提出相關規劃向政院報告。
另外，針對昨天已有企業提出進口疫苗申請，蘇貞昌也請中央流行疫情指揮中心（CDC）積極洽詢來源管道。若是真的進得來，就盡快協助把疫苗載回來，由食藥署趕快檢驗，只要是合法、安全、有效的疫苗，就儘快施打。
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