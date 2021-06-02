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NBA／開啟上帝模式！Lillard砍55分　KD：我感受到了神蹟

▲Damian Lillard狂砍55分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Damian Lillard狂砍55分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-02 13:31:15｜2021-06-02 13:52:05

波特蘭拓荒者今晚以140:147在二度延長賽後敗給了丹佛金塊，但主將Damian Lillard鞠躬盡瘁，全場轟下12顆三分、砍55分，這樣上帝般的表現，也讓他獲得Kevin Durant和Stephen Curry的稱讚。

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Lillard這場可說是力挽狂瀾，出賽51分鐘就砍下55分，破紀錄的12顆三分也是球球致命；在末節球隊落後的情況下，他先是投進追平三分，延長賽又連進3顆三分，幫助球隊打進二度延長，表現難以用言語形如。

賽後Lillard對於球隊輸球相當失望，他直言球隊防守不夠強硬，「包括我、大家對持球人的防守都不夠好。我們填上了自己挖的坑，展示出我們想贏的決心，直到比賽結束之前，我們一直有機會贏。我們就是沒有抓住機會，但金塊抓住了。」

不過同樣身為職業球員，許多球星對於Lillard今晚的表現相當嘆服，Durant就發了好幾條推特，他稱讚前者「開啟上帝模式」、「我彷彿感受到了神祕體驗」、「我想發4條推特來稱讚Damian Lillard的表現，但我找不到任何詞彙」。

而一向被外界拿來和Lillard比較的Curry，今晚在家看比賽，也驚訝於老對手這場比賽神仙下凡般的表現，他在推特上寫下「標註Damian Lillard，這是我唯一想說的。」

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