中國施壓BNT疫苗談判？台灣基進：德國認證中國介入
有義大利報導，中國施壓德國政府停止對台灣輸出疫苗，我國外交部也對中國干預台灣採購疫苗表達嚴厲譴責，德國在台協會處長王子陶則在今（2）日上午發出聲明，提到「德國政府，特別是聯邦經濟部部長Altmaier本人，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力」，台灣基進認為，這就是「德國認證中國介入台灣疫苗採購」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-02 13:42:02｜2021-06-02 13:47:06
義大利媒體質疑台灣向德國BNT原廠購買疫苗談判破局，是中國政府對德國施加強大的政治影響力；對此，德國在台協會處長王子陶則發出聲明指出，「我們注意到近來關於疫苗取得的爭議。請相信，德國政府，特別是聯邦經濟部部長Altmaier本人，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。然而，契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成」、「本人期許，有來自不同廠牌、足夠的疫苗，包含BioNTech，儘快進口到台灣，屆時，即使隨著感染率下降，民眾能依舊維持高度的注射疫苗意願，在這次疫情受到控制後，能比先前站得更穩健」。
台灣基進認為，這是「德國認證中國介入台灣疫苗採購」，德國在台協會已經表明德國經濟部長確實有幫忙，「簽約條件」必須再三斟酌的背後，就是中國壓力在作祟。
台灣基進提到，目前中國「以疫謀統」的態勢明顯，無非就是要讓台灣走向利用「北京中央管道」取得疫苗，利用台灣需要國際援助的時刻，無所不用其極的阻撓國際援助直接進入台灣，援助就必須服膺「一個中國」的政策之下，所以使用中國管道獲取援助就是「找鬼拿藥單」，認了台灣只是中國的一部份。
台灣基進強調，外在的惡鄰居是無法迴避的現實，但台灣內部有一群人卻以與這樣的侵略者唱和為榮，如今日三大報頭版皆刊上「請暫時放棄國際政治糾紛，人命重要，台灣加油」廣告，但和台灣有「國際政治糾紛」的，就只有中國，不譴責中國政府，反而請台灣政府放下糾紛？台灣內部的中國代理人正不斷促成台灣接受「中國管道」，由內部達成中國政府「以疫謀統」的大目標，台灣不可不慎。
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