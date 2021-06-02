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NBA／堪憂！湖人陷入絕境　詹皇生涯從未在首輪被淘汰

▲湖人超級球星「詹皇」LeBron James生涯從未在首輪出局，更是第1次在首輪遭遇2比3落後的困境。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人超級球星「詹皇」LeBron James生涯從未在首輪出局，更是第1次在首輪遭遇2比3落後的困境。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-02 13:51:29

洛杉磯湖人衛冕之路遭受嚴峻考驗，今(2)日以85:115慘敗給太陽，讓對手搶先「聽牌」，湖人超級球星「詹皇」LeBron James生涯從未在首輪出局，更是第1次在首輪遭遇2比3落後的困境。

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湖人今天少了左側腹股溝拉傷的「一眉哥」Anthony Davis，戰力重損，第二節只拿10分，還有一半是靠罰球進帳，上半場全隊命中率僅3成，連詹皇都只攻下7分，和Kyle Kuzma並列全隊最高分，落後太陽高達30分。

儘管詹皇在第三節飆進5顆三分球、包辦17分，但其他隊友依舊靜悄悄，先發後衛Dennis Schröder表現荒腔走板，得分掛蛋，堪稱生涯最佳季後賽表現。

眼看無力回天，詹皇在第四節還有5分43秒時就提前返回更衣室，也宣布湖人舉手投降了，詹皇此役出賽32分鐘是全隊最久，19投9中，繳出最高24分7助攻5籃板，但正負值-24也是全隊最差。

根據美國媒體統計，這是詹皇生涯所在的球隊中，首次遇到首輪系列賽以2比3落後，詹皇也從來未在首輪出局過，此前14次闖進季後賽都有挺進次輪。

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