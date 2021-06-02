中國廣州千萬人接種卻疫情延燒　民眾質疑疫苗有效性

中國廣東省廣州市新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，不但連日新增多起確診病例，更有多名是無症狀感染者，引發民眾恐慌。廣州市宣布封鎖38個區域，來遏止病毒擴散。目前廣州已經有將近1千萬人接種疫苗，卻仍然爆發疫情，讓居民開始懷疑疫苗的有效性。





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廣州市政府副市長黎明表示，截至31日下午4點，全市累計接種1313.66萬劑次、1011.11萬人，全市已經有逾3百萬人完成全程免疫。由於疫情嚴峻，廣州市當局也決定調整接種節奏，以重點行業、重點群體的團體預約和集體接種為主，暫緩個人預約接種，並且暫停社會接種。廣州市政府表示，這是為了要集中醫護的力量，並展開大規模核酸檢測，並且降低人潮群聚的風險，之後會視疫情狀況來重啟疫苗接種。





不過即使已經有上千人接種疫苗，廣州市仍然爆發疫情。根據《自由亞洲電台》報導，為了防止疫情蔓延，廣州市進入全民防疫階段，並且封鎖38個區域。另外深圳、珠海、佛山等地區也調整了防疫措施。佛山水道以南的區域範圍內實行封閉管理，日常必需物品由屬地街道辦配送。





廣州當局5月31日開始封閉部分區域，當天晚上11點開始，有市民要離開廣州，還得出示72小時內由當地檢測部門發出的核酸檢測陰性證明。





一名住在廣州荔灣區的民眾告訴《自由亞洲電台》指出，「廣州居民要是離開廣州，都要提前72小時做核酸檢測。很多人懷疑疫苗打了以後，究竟有沒有防護作用。」這名民眾表示自己住的區域已經封鎖，只進不出，「現在廣州街上沒有什麼人了，給大家的生活造成非常不方便，現在只能在家裡叫外賣，也不能出去買菜，封鎖局分城區了，疫情有死灰復燃的跡象。」





廣州這一波公佈了38個封鎖區域，其中荔灣區中南街就有將近8千多人被要求留在家中，執行封閉管理。一名居民說「荔灣全員都要做核酸測試。天河這邊5月31日到6月2日十來個街道社區要全員核酸檢測，現在病毒是變異的，傳染性非常強。估計這波疫情還會有所上升。」





根據廣州市當局指出，這次疫情的感染者均為印度的變種病毒，具有潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高的特點，絕大部分來自荔灣區的個別社區，而相關重點區域都已實行隔離管理。根據廣東省政府1日早上發布的消息，廣東省31日新增10例本土確診，均來自廣州。



