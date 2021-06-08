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突發性眼睛視線不清　醫：恐長期淚膜不穩定導致乾眼

▲民眾可利用網路上提供的多種檢測量表自行檢測自己是否可能患有乾眼疾病，避免誤判成為乾眼糊矇族。（圖／123RF）
▲民眾可利用網路上提供的多種檢測量表自行檢測自己是否可能患有乾眼疾病，避免誤判成為乾眼糊矇族。（圖／123RF）

生活中心/綜合報導

2021-06-08 17:00:00

根據2019全台護眼趨勢調查，全台灣有81%民眾患有眼疾，自2018年以來，患有乾眼症的比率明顯提升，面對日益增長的「糊矇族」大軍。生活上突發性的視線模糊不清、或是長時間用眼導致乾澀不適，台北慈濟醫院眼科部主任沈姵妤提醒，選用加強鎖水的人工淚液來強化日常淚水的分泌，減少過度蒸發現象才是長久之計！
 

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乾眼疾病多元容易被輕忽　醫：自我檢測避免成為乾眼糊朦族
由於工作型態與外在環境的影響，近年來國人罹患乾眼疾病的比例節節攀升，台北慈濟醫院眼科部主任沈姵妤提到，乾眼疾病佔全眼科就診病患的三到四成。「不過乾眼症狀多，初期較輕微時，可能只是突發性的視線模糊，多眨眼就好了，很容易被忽視，所以實際的患者，可能更多。」

視線不清、畏光、眼部有異物感、酸澀，都是乾眼疾病的症狀，但由於病徵往往來的突然，多數人選擇短暫休息、或是購買眼藥水救急舒緩，反而在不知不覺中，造成症狀更加惡化。沈姵妤提醒，除了症狀易被忽視，誤判也是另一個乾眼疾病成為眼疾大宗的原因之一。
 

▲面對突發性眼睛視線不清，醫師建議可用加強鎖水的人工淚液來強化日常淚水的分泌。（圖／品牌提供）
▲面對突發性眼睛視線不清，醫師建議可用加強鎖水的人工淚液來強化日常淚水的分泌。（圖／品牌提供）

沈姵妤指出，「視線模糊」是乾眼疾病的重點病徵，但民眾很容易被誤會是近視或是自行購買功能型眼藥水減緩症狀，錯失治療時機。如果感到視線模糊、朦朧，可以先從矯正前後的狀態判斷，也就是觀察視線模糊症狀發生的時間，是否為已戴上眼鏡之後？此外，民眾可利用網路上提供的多種檢測量表，如OSDI問卷(ocular surface dry eye index)，自行檢測自己是否可能患有乾眼疾病，避免錯誤判斷，成為乾眼糊矇族。

▲民眾除了自我檢測、就醫診斷外，日常保養也很重要。（圖／品牌提供）
▲民眾除了自我檢測、就醫診斷外，日常保養也很重要。（圖／品牌提供）

乾眼疾病不是一天造成　細微症狀都可能累積成角膜炎症
但要徹底治療、永遠脫離糊矇族，除了自我檢測、就醫診斷外，日常保養也是必備一環。相較於市售眼藥水只能一時減緩症狀，並無穩定淚膜的功能，沈姵妤以專業角度，建議民眾選用人工淚液作為日常護眼必備好夥伴，但人工淚液和一般的眼藥水相比，又有何不同？

▲醫師指出，選擇有長效保濕因子以及鎖水因子的人工淚液，可有效鎖住淚水，維持眼表濕潤。愛爾康
▲醫師指出，選擇有長效保濕因子以及鎖水因子的人工淚液，可有效鎖住淚水，維持眼表濕潤。愛爾康 糊矇族好夥伴（圖／品牌提供）

人工淚液能穩定淚膜　鎖住淚水
沈姵妤提到，即使已經在市場上販售多年，多數民眾對人工淚液依然存在著迷思，例如，使用人工淚液後，會不會造成淚腺失靈，無法自行分泌淚水？其實乾眼疾病主要成因就是受環境或是其他因素，導致淚水分泌不足或是過度蒸發，選擇有長效保濕因子以及鎖水因子的人工淚液，不僅能補水，也可有效鎖住淚水，維持眼表濕潤。

至於防腐劑問題，沈姵妤也提出，其實目前市售的人工淚液須注意是否含有防腐劑，尤其是傳統型防腐劑Benzalkonium Chloride (BAK)。此種防腐劑對眼表面細胞有累計性毒性，長期使用會傷害眼表面細胞造成乾眼疾病及角膜破皮等問題。目前人工淚液已有新型保存劑相較於多功能眼藥水使用的BAK能減少傷害性，但若為長期須點藥物的病患還是建議使用完全無防腐劑的劑型。

不追求一時舒緩，治標更治本才是王道！沈姵妤認為使用人工淚液是關鍵。首先便是養成固定使用習慣，例如上班時間，可定時定量使用，千萬別等到眼睛乾澀才使用，維持眼睛濕潤，減緩症狀發生頻率。此外，下班後搭配熱敷，讓眼睛得到徹底休息，也是生活護眼法則。

▲台北慈濟醫院眼科部副主任沈姵妤畢業於台灣大學臨床醫學所博士，曾任行政院衛生署角膜移植合格專科醫師、教育部部定副教授，現任台北慈濟醫院眼科部
▲台北慈濟醫院眼科部副主任沈姵妤畢業於台灣大學臨床醫學所博士，曾任行政院衛生署角膜移植合格專科醫師、教育部部定副教授，現任台北慈濟醫院眼科部 一般眼科和眼表面疾病科主任。（圖／品牌提供）
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