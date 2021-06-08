突發性眼睛視線不清　醫：恐長期淚膜不穩定導致乾眼

根據2019全台護眼趨勢調查，全台灣有81%民眾患有眼疾，自2018年以來，患有乾眼症的比率明顯提升，面對日益增長的「糊矇族」大軍。生活上突發性的視線模糊不清、或是長時間用眼導致乾澀不適，台北慈濟醫院眼科部主任沈姵妤提醒，選用加強鎖水的人工淚液來強化日常淚水的分泌，減少過度蒸發現象才是長久之計！







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乾眼疾病多元容易被輕忽 醫：自我檢測避免成為乾眼糊朦族

由於工作型態與外在環境的影響，近年來國人罹患乾眼疾病的比例節節攀升，台北慈濟醫院眼科部主任沈姵妤提到，乾眼疾病佔全眼科就診病患的三到四成。「不過乾眼症狀多，初期較輕微時，可能只是突發性的視線模糊，多眨眼就好了，很容易被忽視，所以實際的患者，可能更多。」





視線不清、畏光、眼部有異物感、酸澀，都是乾眼疾病的症狀，但由於病徵往往來的突然，多數人選擇短暫休息、或是購買眼藥水救急舒緩，反而在不知不覺中，造成症狀更加惡化。沈姵妤提醒，除了症狀易被忽視，誤判也是另一個乾眼疾病成為眼疾大宗的原因之一。







▲面對突發性眼睛視線不清，醫師建議可用加強鎖水的人工淚液來強化日常淚水的分泌。（圖／品牌提供）

沈姵妤指出，「視線模糊」是乾眼疾病的重點病徵，但民眾很容易被誤會是近視或是自行購買功能型眼藥水減緩症狀，錯失治療時機。如果感到視線模糊、朦朧，可以先從矯正前後的狀態判斷，也就是觀察視線模糊症狀發生的時間，是否為已戴上眼鏡之後？此外，民眾可利用網路上提供的多種檢測量表，如OSDI問卷(ocular surface dry eye index)，自行檢測自己是否可能患有乾眼疾病，避免錯誤判斷，成為乾眼糊矇族。





▲民眾除了自我檢測、就醫診斷外，日常保養也很重要。（圖／品牌提供）

乾眼疾病不是一天造成 細微症狀都可能累積成角膜炎症

但要徹底治療、永遠脫離糊矇族，除了自我檢測、就醫診斷外，日常保養也是必備一環。相較於市售眼藥水只能一時減緩症狀，並無穩定淚膜的功能，沈姵妤以專業角度，建議民眾選用人工淚液作為日常護眼必備好夥伴，但人工淚液和一般的眼藥水相比，又有何不同？





▲醫師指出，選擇有長效保濕因子以及鎖水因子的人工淚液，可有效鎖住淚水，維持眼表濕潤。愛爾康 糊矇族好夥伴（圖／品牌提供）

人工淚液能穩定淚膜 鎖住淚水

沈姵妤提到，即使已經在市場上販售多年，多數民眾對人工淚液依然存在著迷思，例如，使用人工淚液後，會不會造成淚腺失靈，無法自行分泌淚水？其實乾眼疾病主要成因就是受環境或是其他因素，導致淚水分泌不足或是過度蒸發，選擇有長效保濕因子以及鎖水因子的人工淚液，不僅能補水，也可有效鎖住淚水，維持眼表濕潤。





不追求一時舒緩，治標更治本才是王道！沈姵妤認為使用人工淚液是關鍵。首先便是養成固定使用習慣，例如上班時間，可定時定量使用，千萬別等到眼睛乾澀才使用，維持眼睛濕潤，減緩症狀發生頻率。此外，下班後搭配熱敷，讓眼睛得到徹底休息，也是生活護眼法則。



