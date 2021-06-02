名家論壇》張銘祐／宅神分不清楚花籃種類？

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宅神如果在臉書寫寫可能會引發共鳴，因為當代是以民為天，人民告誡行政單位，那也是民主制度應該的。尤其是台灣這一年多來，守住防疫令國際有感，無奈在四月底，從華航機師開始逐漸發生社區型的感染，造成今天的台灣疫情現況，台灣人民多數都知道這一年多的正常生活本來就不簡單，發生了破口台灣人民也展現公民素質，自主封城、配合防疫指揮，面對病毒威脅沒有誰可以逃過。
宅神一直質疑政府對於疫苗的問題無法解決，事實上我們很清楚現在的疫苗問題，背後還是回歸到中國因素與台灣國際的政治現實，政府也並不是要阻擋疫苗，大家回想一下沒疫苗的時候大家呼應要進中國疫苗，AZ疫苗進來後開始質疑副作用，去年立法院無論是陳宜民、蔣萬安…等國民黨立委，一直要求要培植國產疫苗，給予最好的條件與誘因，沒想到與高端、聯亞研發出來在進入二期的時候，衛福部各簽約購買五百萬劑，大家又質疑是不是炒股票？？
民主監督本是因該，對政府質疑本來就是人民的權力，這也是民主監督的本質，但是面對無差別的武漢肺炎變種病毒的時候，我們常形容是在跟病毒作戰，既然回到這場生存的戰場，CDC的角色與醫護界的角色都是前線的作戰勇士，而疫苗從去年開始各國都當成戰略物資，謹慎的面對、誠實的面對、戰略的規劃，都不是外界可以理解的，更何況宅神這四盆高腳花籃，帶來的不是鼓勵，而是全盤的否定。
宅神特立獨行要引發網路討論，本來就是一個時代趨勢，甚至可以借用這樣的聲勢來獲利，但不能夠在節目上講得頭頭是道，做的卻是沒有道德底線的低俗，宅神在之前名主持人周玉蔻離開某電台，也特別製作恭賀花籃炒作聲量，因為嘲諷意味濃厚引發網路一遍討論，雖很多人感覺是落井下石、不夠厚道，但是那僅止於他們個人的恩恩怨怨，但是這一次送CDC的高腳花藍，很明顯是否定的這一年多台灣的防疫。
連續一週送了兩次花籃來看，宅神真的分不清楚什麼是祝賀什麼事弔念嗎？希望宅神不應該硬凹，要好好的跟人民道歉！身為公眾人物有媒體話語權，不應該道德淪喪至此，也對自己的小孩做了最不好的示範，間單的來說文字跟花籃，否定CDC跟醫界這段時間的兢兢業業，防疫是台灣共同的事情，我們很清楚唯有同島一命，才能夠趨吉避凶。
●作者：張銘祐／政治評論員
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