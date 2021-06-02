封城14天vs無期限3級怎選？眾曝關鍵吵翻：國際要笑死了

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▲網友討論現在應該是要無限期三級警戒還是四級警戒封城會比較好。（圖／NOWnews資料照）

問題是四級過後就清零？想太多了吧...四級過後也還是繼續三級啊，四級還會倒一堆店家

墨爾本現在直接封城，不要等到墨爾本解封趨緩，台灣還在三級警戒，真的要讓國際笑死了