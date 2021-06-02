封城14天vs無期限3級怎選？眾曝關鍵吵翻：國際要笑死了

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貼文一出，網友紛紛回應「不要以為四級就能解決，萬一沒解決，一堆企業倒光光」、「四級要至少三個14天才能確保全部發病完....」、「那麼多無症狀的人，怎麼確定四級封完就能解決，萬一沒解決，四級KO一堆店家跟企業，接下來又在那二級三級，不是很尷尬」、「問題是四級過後就清零？想太多了吧...四級過後也還是繼續三級啊，四級還會倒一堆店家」。
不過，也有人持不同看法「新加坡跟我們差不多時間爆發，一週71例馬上封城，現在每天平均確診人數不到30」、「阿目前看起來三級成果超有限啊」、「墨爾本現在直接封城，不要等到墨爾本解封趨緩，台灣還在三級警戒，真的要讓國際笑死了」、「別國真的都直接就封，不要等到人家解封，我們還在無期限三級，別國真的笑死」、「兩個都一樣差勁，疫苗先拿來再說」、「疫苗唯一解啦」、「疫苗快點引進就對了，管你封城還是三級......」。（編輯：張嘉哲）
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