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封城14天vs無期限3級怎選？眾曝關鍵吵翻：國際要笑死了

▲台灣因應疫情，全國進入三級防疫警戒，現在連假日路上也人潮非常少。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣因應疫情，全國進入三級防疫警戒，現在連假日路上也人潮非常少。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 15:23:30

台灣本土新冠疫情持續發燒，每天確診個案都突破百例，從5月15至今已經突破9000人染疫，雖然目前全國三級防疫警戒已經實施兩星期，但還未看見疫情大幅趨緩的景象。對此，就有網友討論「想請問大家，如果是封城14天跟無限期三級警戒大家會選哪一個？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「其實現在的疫情真的要趕快四級及停班才能解決了吧？三級一直無限上綱強化又無止境，造成的影響會不會比一次四級還要痛？無止境三級店家應該會撐不下去吧？想問大家，如果是忍痛封城14天跟無限期三級警戒會想要哪一個 ？」

▲一名網友表示，若台灣想y在2周內解除3級，目前遇到最大障礙就是，在過去一年多以來，沒準備的「篩檢能量」。（圖／NOWnews資料照）
▲網友討論現在應該是要無限期三級警戒還是四級警戒封城會比較好。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「不要以為四級就能解決，萬一沒解決，一堆企業倒光光」、「四級要至少三個14天才能確保全部發病完....」、「那麼多無症狀的人，怎麼確定四級封完就能解決，萬一沒解決，四級KO一堆店家跟企業，接下來又在那二級三級，不是很尷尬」、「問題是四級過後就清零？想太多了吧...四級過後也還是繼續三級啊，四級還會倒一堆店家」。

不過，也有人持不同看法「新加坡跟我們差不多時間爆發，一週71例馬上封城，現在每天平均確診人數不到30」、「阿目前看起來三級成果超有限啊」、「墨爾本現在直接封城，不要等到墨爾本解封趨緩，台灣還在三級警戒，真的要讓國際笑死了」、「別國真的都直接就封，不要等到人家解封，我們還在無期限三級，別國真的笑死」、「兩個都一樣差勁，疫苗先拿來再說」、「疫苗唯一解啦」、「疫苗快點引進就對了，管你封城還是三級......」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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