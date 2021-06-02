直播／確診人數又破百！柯文哲說明應變措施

新冠肺炎疫情在全台灣延燒，台北市因為萬華區阿公店群聚感染緣故，成為首波疫情爆發地點。而隨著兩週的三級警戒過後，台北市的疫情狀況逐漸趨緩，不過根據防疫指揮中心今（2）日公布的確診數字，北市確診數又突破百例，是否出現新的疫情破口？柯文哲也親自召開記者會說明。





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台北市政府在5月14日時就於疫情熱區萬華設立快篩站，至今已驗出超過1000例的快篩陽性者。由於市府主力對付萬華區的傳染，因此篩檢陽性數字略有趨緩，但其他行政區則是有上升趨勢；為了避免傳染爆發，台北市長柯文哲日前指示，啟動機動快篩站，以巴士載運人員移動、不設定點的方式，在全市做熱點巡迴。





由於文化大學爆出有4例確診個案，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，市府成立的2支機動快篩隊，2日一早就會派遣其中一隊赴文大協助學生快篩，希望能在1天內完成全校必要篩檢，另外一隊則至萬華熱點社區，鼓勵有需要但尚未篩檢者盡速完成快篩，阻絕社區傳播鏈。





今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



