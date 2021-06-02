中國續對印度施壓　已建成中印邊界聯合防空系統

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有大量消息披露，中國將新的軍事裝備和編隊轉移到西藏和新疆，並在中印實際控制線中國這一側強化防空、飛彈陣地和機場。
報導引述知情人士說，解放軍首次在西部戰區指揮系統中整合陸軍防空部隊，建立聯合防空控制系統，且這套系統已在最近於西部戰區指揮部下一個未知地點的軍事演習獲得驗證。
知情人士補充，上述軍事演習中，解放軍陸軍和空軍聯合演訓，並由空軍行使指揮和控制權。
這名人士表示，據信中國西部戰區已有至少10支解放軍部隊被整合到這套指揮鏈中，以共享預警、綜合戰備狀態和演習參與及投入，以做為新的聯合防空系統的一部分。
這名人士又補充說，中國似乎迫切地把陸軍和空軍在中印實際控制線沿線的所有資產，置於中央控制之下，避免戰時的不協調並確保發揮最佳作用。
印度退役空軍少將、密切觀察此一局勢變化的國防評論員巴哈杜（Manmohan Bahadur）指出，中國似乎正把所有空防資源整合至同一處中，並防堵印度空軍可以加以利用的缺口，甚至有報導說中國正建立更多的雷達站和其他設施；長遠來看，中國的目的似乎是要削弱印度空軍的打擊能力。
印度與中國前線部隊和裝甲部隊2月在班公湖北岸和南岸後撤縮編後，雙方沿著中印實際控制線的撤軍陷入停滯，外交和軍事談判都未能在德普桑平原（Depsang Plains）、高格拉（Gogra）和溫泉（HotSprings）等對峙地點取得突破。
在印度爆發第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，中國曾多次宣稱願意全力協助印度對抗疫情。中國外交部長王毅昨天更稱，包括中國在內的所有金磚國家都將在印度對抗第二波武漢肺炎疫情中提供支持和幫助。
但中國另一方面，仍不放鬆對中印邊界的軍事施壓，持續強化對當地的主權聲索。（編輯：陳惠珍）1100602