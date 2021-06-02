最近外送等超久！外送妹爆「1小時扛9單」　淚揭延遲真相

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▲外送員解釋為何最近等餐必須比較久的原因，盼顧客能體諒。（圖/爆怨2公社）

接單率只要沒有85%，一張單就只有30元，什麼獎勵、里程補助都拿不到

拜託大家不要一直掛電話或不接電話，因為你這張單耽誤了，後面的客人又要多餓20分鐘....拜託配合了