最近外送等超久！外送妹爆「1小時扛9單」　淚揭延遲真相

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「我能理解客人很餓，可是我也盡我的能力在消化單子了，平均一個小時九張單，真的也是很累，拜託不要一直說我們可以不要接這麼多張，但是我們有接單率的問題，接單率只要沒有85%，一張單就只有30元，什麼獎勵、里程補助都拿不到，賺30$一張單還不是淨賺，要扣除其他成本什麼的。另外，拜託大家不要一直掛電話或不接電話，因為你這張單耽誤了，後面的客人又要多餓20分鐘....拜託配合了」。
貼文一出，網友紛紛回應「最近訂餐都要等一個小時以上沒錯，但同時也體諒你們的辛苦，真的感謝」、「暴露在高風險的環境中還被嫌東嫌西，你們真的很辛苦」、「嫌人家慢的自己去買好不好啦！不要一直出一張嘴，外送員也是人欸」、「蠻扯的，今天遇到一個司機車上有八張單，整個箱子都是餐點，非常時期真的辛苦了」、「前幾天一個司機夾五單，開門就一直跟我說抱歉，看了真的很心疼」、「疫情時間，客人能不能將心比心就看個人了，無法等的麻煩自己去買」。（編輯：張嘉哲）
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