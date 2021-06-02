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最近外送等超久！外送妹爆「1小時扛9單」　淚揭延遲真相

▲近日因為疫情緣故，不少人不敢出門，於是廣泛使用外送平台服務，但也使訂單量大幅增加。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲近日因為疫情緣故，不少人不敢出門，於是廣泛使用外送平台服務，但也使訂單量大幅增加。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 15:53:46

目前全國防疫三級警戒，民眾為了減少出門與人群接觸的機會，因此廣為使用外送平台，包含補充生活物資或者點餐來吃，使訂單量大增，而近日卻有不少人抱怨「等餐等一小時，食物都涼掉了」、「外送員騎車亂騎一通，點一碗麵等一小時」等等。對此，就有外送員出面吐露苦水，揭開當今外送員遇到的困境，盼望顧客能多體諒。

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一名女外送員在「爆怨2公社」貼文指出「因為疫情的關係，跑單的人本來就比較少，這幾天連綿大雨，大家都跑的很累，所以今天很多人都沒跑，該區域只要有上線的外送員，身上的訂單都是一夾再夾，我也不願意夾這麼多張單，但真的沒辦法」。

▲外送員解釋為何最近等餐必須比較久的原因，盼顧客能體諒。（圖/爆怨2公社）
▲外送員解釋為何最近等餐必須比較久的原因，盼顧客能體諒。（圖/爆怨2公社）
「我能理解客人很餓，可是我也盡我的能力在消化單子了，平均一個小時九張單，真的也是很累，拜託不要一直說我們可以不要接這麼多張，但是我們有接單率的問題，接單率只要沒有85%，一張單就只有30元，什麼獎勵、里程補助都拿不到，賺30$一張單還不是淨賺，要扣除其他成本什麼的。另外，拜託大家不要一直掛電話或不接電話，因為你這張單耽誤了，後面的客人又要多餓20分鐘....拜託配合了」。

貼文一出，網友紛紛回應「最近訂餐都要等一個小時以上沒錯，但同時也體諒你們的辛苦，真的感謝」、「暴露在高風險的環境中還被嫌東嫌西，你們真的很辛苦」、「嫌人家慢的自己去買好不好啦！不要一直出一張嘴，外送員也是人欸」、「蠻扯的，今天遇到一個司機車上有八張單，整個箱子都是餐點，非常時期真的辛苦了」、「前幾天一個司機夾五單，開門就一直跟我說抱歉，看了真的很心疼」、「疫情時間，客人能不能將心比心就看個人了，無法等的麻煩自己去買」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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