COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

科興疫苗獲WHO緊急授權　中國：證明安全有效

▲中國外交部發言人汪文斌表示，科興疫苗獲得世界衛生組織緊急授權，證明中國疫苗技術「安全有效」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人汪文斌表示，科興疫苗獲得世界衛生組織緊急授權，證明中國疫苗技術「安全有效」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-02 16:32:26

（中央社記者繆宗翰北京2日電）中國外交部發言人汪文斌今天說，繼5月7日中國國藥COVID-19疫苗通過審批後，中國科興公司的疫苗再次獲世衛組織緊急授權，證明中國有關疫苗和技術路線的「安全性和有效性」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪文斌下午在中國外交部例行記者會作上述表示。

他並稱，中國「在自身人口基數巨大，疫苗供應十分緊張的情況下」，已向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，同時中方還與多個發展中國家開展合作生產，迅速推進疫苗的大規模生產。

汪文斌又說，國藥集團首批供應COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗，已於5月31日出廠。

他表示，中方將繼續支持本國疫苗企業加強與世衛組織和COVAX的交流合作，鼓勵更多中方企業同國外合作夥伴展開疫苗聯合研發和合作生產等，以實際行動支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗。

世界衛生組織（WHO）1日核准中國科興（Sinovac）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供緊急使用，這是第2款獲世衛批准的中國疫苗。

根據WHO中文網站新聞稿，這款疫苗由位於北京的科興生物製藥公司生產，中國生物製藥投資。科興疫苗「易於保存，因而非常容易管理，特別適用於資源匱乏的國家」。

新聞稿援引疫苗效力研究結果顯示，這款疫苗可預防51%的接種者出現疾病症狀，並預防100%的研究人群出現嚴重COVID-19和住院治療。

新聞稿也提出，由於參加臨床試驗的60歲以上老年人極少，因此無法估計對這一年齡層的效力。但世衛組織並不建議對該疫苗設置年齡上限，因為隨後在多個國家使用期間蒐集的數據和免疫原性輔助數據表明，這款疫苗「對老年人可能也有保護作用」。（編輯：邱國強）1100602

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
78.42%21.58%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.86%5.14%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.5%15.5%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀