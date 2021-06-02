科興疫苗獲WHO緊急授權　中國：證明安全有效

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他並稱，中國「在自身人口基數巨大，疫苗供應十分緊張的情況下」，已向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，同時中方還與多個發展中國家開展合作生產，迅速推進疫苗的大規模生產。
汪文斌又說，國藥集團首批供應COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗，已於5月31日出廠。
他表示，中方將繼續支持本國疫苗企業加強與世衛組織和COVAX的交流合作，鼓勵更多中方企業同國外合作夥伴展開疫苗聯合研發和合作生產等，以實際行動支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗。
世界衛生組織（WHO）1日核准中國科興（Sinovac）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供緊急使用，這是第2款獲世衛批准的中國疫苗。
根據WHO中文網站新聞稿，這款疫苗由位於北京的科興生物製藥公司生產，中國生物製藥投資。科興疫苗「易於保存，因而非常容易管理，特別適用於資源匱乏的國家」。
新聞稿援引疫苗效力研究結果顯示，這款疫苗可預防51%的接種者出現疾病症狀，並預防100%的研究人群出現嚴重COVID-19和住院治療。
新聞稿也提出，由於參加臨床試驗的60歲以上老年人極少，因此無法估計對這一年齡層的效力。但世衛組織並不建議對該疫苗設置年齡上限，因為隨後在多個國家使用期間蒐集的數據和免疫原性輔助數據表明，這款疫苗「對老年人可能也有保護作用」。（編輯：邱國強）1100602