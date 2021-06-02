疫苗是解藥？接種率高國家反因3要素　染疫病歿急增

新冠肺炎（COVID-19)疫情延燒全球，雖然各家藥廠的新冠疫苗陸續問世，也為疫情帶來曙光，但是有部份國家即使接種率高，但是國內的確診數以及病歿人數卻是不減反增，





我是廣告 請繼續往下閱讀

日本版《富比士》（Forbes）報導指出，包括非洲群島國塞席爾，還有馬爾地夫、智利、巴林、烏拉圭等國，都是目前至少接種過一次，並且接種率算高的國家。接種率最高的塞席爾有72%，而接下來馬爾地夫57％，智利56%，巴林55%，烏拉圭也有51%。





但烏拉圭在最近幾個禮拜，病歿人數大幅增加。馬爾地夫以及巴林在5月的報告也顯示，每10萬人的死者比例，要比美國和印度增加得還要多。而智利、塞席爾的染疫人數則是以世界最快的速度增加中。即使接種率高，但是仍然對疫情沒有太大的助益，《富比士》也分析這些地方大規模接種後，染疫與死者數不降反升的原因。





《富比士》指出，在大規模接種之後，政府急於解封，讓人民過度安心，也因此對疫情鬆懈。像是巴林官員承認近期舉行的齋戒月和開齋節，造成民眾群聚的機會，也因此讓感染快速增加。





但鬆綁限制措施並非單一原因，新的變種病毒也是讓疫情升溫的可能原因之一。以烏拉圭為例，雖然已經打過疫苗，但是卻遭到巴西變種病毒入侵，導致染疫人數再度增加。





《富比士》報導指出在接種率高、感染率卻不降的國家當中，不少國家都是施打中國國藥疫苗（Sinopharm），以塞席爾為例，該國在5月的數據報告指出，第一週染疫的人口當中，有3分之一1的民眾接種過疫苗，而塞席爾大多都是接種國藥疫苗，目前世界衛生組織(WHO)也正對該國狀況調查當中。另外巴林以及阿聯也對於國藥疫苗的有效性抱持懷疑，甚至還安排讓已經接種完2劑疫苗的民眾追加施打第三劑。





▲中國國藥疫苗的有效性近日遭到國際間質疑。（圖／美聯社／達志影像）

報導表示，有許多專家建議，要對這種接種疫苗後「錯誤的安心感」保持警惕。像是美國不斷推進大規模接種，許多州也紛紛解除防疫限制，像是可以不戴口罩，或是不需要保持社交距離。但是這讓專家相當擔心，完成接種的民眾對防疫鬆懈，再加上仍有部分民眾仍然拒絕接種疫苗，都很有可能會造成疫情再起。專家不斷強調，要政府避免急於解除限制，讓國民有過度的安心感，來預防感染再度增加。



