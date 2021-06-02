日本研擬提供台灣疫苗　傳國會議員盼送1000萬劑

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日本新聞雜誌網站WEDGE Infinity今天刊登野嶋剛專文，他在文中說，日本購買的美國藥廠輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗已足供國內施打，而因擔憂血栓副作用問題暫不施打的英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗已到貨3000萬劑，使用期限到今年9月。
野嶋表示，到上週為止，台日雙方在檯面下磋商將日本用不到的AZ疫苗提供給台灣，5月27日起日媒相繼報導此事，茂木敏充5月28日公開證實，可見此事已在日本內閣最高層級進展中，且對台提供疫苗獲得日本民意的廣大肯定，但還有一些技術性問題有待解決。
野嶋指出，第一個問題是要提供多少疫苗給台灣。日本政府一開始打算免費提供100萬劑，但被認為太少，有國會議員主張提供1000萬劑；希望儘可能多送疫苗給台灣，才能對台灣在311東日本大震災時的援助「報恩」。
第二個問題是由哪個單位擔任提供疫苗的窗口。台日之間沒有正式外交關係，雙方的民間交流窗口是「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」，但這兩個單位沒有處理醫療物資的實務能力，因此有可能會透過醫療團體或慈善團體進行，也有研擬透過疫苗全球取得機制（COVAX）提供。
再來是面對中國的不滿。中國說要提供中國製疫苗，遭台灣當局拒絕，使得中台之間的疫苗問題已政治化。中國外交部發言人汪文斌5月31日說，「堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政」，牽制日本動向。日本政府內部也擔憂中國會施壓，因此即使日本決定要提供疫苗給台灣，似乎也研擬在疫苗運送到台灣之前要保密。
此外，還有若日本提供AZ疫苗給台灣，施打後出現副作用等傷害身體健康的狀況，責任歸屬的問題。在日本施打AZ疫苗，責任是由日本政府承擔而非藥廠，若台灣政府不願承擔責任，提供疫苗一事便完全無法進展，不過預料台灣政府應可理解由使用者（即台灣政府）承擔法律責任的國際慣例。
最重要的問題，則是日本能多快提供疫苗。台灣預計8月起施打國產疫苗，6月與7月的空白期面臨防疫重大課題，親中的企業家與民間團體、宗教團體等，相繼表態要採購中國和外國的疫苗，讓台灣政府面臨很大的壓力。
日本提供疫苗將可避免發生太大的政治效應，除了達成最重要的人道支援以外，若從台日互助等附加政治價值來看，野嶋認為，提供疫苗的最佳時機是6月中以前。
野嶋也說，即使日本是出於善意要提供台灣疫苗，但台灣網路上也有部分聲音認為，日本是否把認為危險、不要的AZ疫苗才提供給台灣。
行政改革大臣河野太郎日前便在電視節目上說，AZ疫苗相較輝瑞或莫德納疫苗，更容易保存及運送，「目前已在討論是否提供最容易使用的AZ疫苗協助台灣」，以防有人認為AZ疫苗是「日本不要的疫苗」。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1100602