影／手作精緻甜點只為摧毀它！捏爆瞬間療癒畫面讓人上癮

「ASMR」近年來在youtube強勢崛起，這是一種透過特定聽覺、視覺或感官刺激所觸發的身心反應，特色是會讓人感到療癒及舒壓。一名新加坡媽媽就十分喜歡特過兒童玩具黏土史萊姆（Slime）製作精緻的作品，隨後再透過「捏爆」過程中得到ASMR的舒壓體驗，而他也自己開店販賣他的作品給客戶。

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這位新加坡媽媽Amelia Tang最初接觸到史萊姆這種玩具時，只是為了尋找適合與小孩子一起玩的遊戲，沒想到在揉捏、把玩史萊姆的過程中卻意外的讓他感到療癒，於是他開始在家裡自己研究並製作不同質地的史萊姆，試圖找到自己最喜歡的一種觸感。

因為自己經常DIY，因此便經常製作出超過他還孩子需要的份量，於是她開始將多餘的史萊姆製作成各種精緻作品，其中許多是食物，並拍攝自己如何「摧毀」他們的療癒影片和網友分享，也因此逐漸累積出人氣，並讓她自創品牌「Quaint Candy」經營網路生意。





她表示，購買史萊姆的客人通常是喜歡史萊姆的幾種聲音，而這需要通過製作出不同質地的史萊姆，或是在作品中加入不同的顆粒物來達成。Amelia表示，她在創作作品時也會盡可能通過這些方式確保客人在玩的過程中可以體驗到各種聲音，讓體驗更舒服。





現在，她在Instagram擁有超過4000多人追蹤，而她也鼓勵沒玩過史萊姆的大家可以嘗試看看，說不定自己也會愛上。



