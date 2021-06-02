內幕／國產疫苗被鬥臭？民進黨中常委建議增外購疫苗預算
本土新冠肺炎疫情延燒，近日疫苗議題更引發政治口水。今（2）日在民進黨中常會中有中常委建議，國產疫苗這陣子不斷成為輿論攻擊對象，導致國人對國產疫苗信心下降，也讓疫苗施打布局被打亂，政府應該考慮在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規劃編列更多預算，向國外廠商購買疫苗。對此建議，身兼民進黨主席的總統蔡英文也指示政院列席官員帶回研議。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-02 18:40:47
高端疫苗陷入炒股疑雲，也讓國人對於國產疫苗的信心下降。民進黨中常委梁文傑在今日的民進黨中常會中表示，國產疫苗這幾天一直遭到抹黑、輿論攻擊，可以預期接下來這幾天，對國產疫苗的攻擊會持續進行，這將導致國人對國產疫苗信心下降，恐怕也會打亂未來疫苗施打的佈局，建議行政團隊應該考慮是否向國外廠商購買更多疫苗，並提前編列紓困條例預算。
身兼民進黨主席的總統蔡英文，在聽取梁文傑的建議後，請行政院列席的政務委員黃致達將建議帶回，與中央流行疫情指揮中心討論。
民進黨黨政人士表示，即便國產疫苗再好、有許多專業領域的人士投入心力、心血去製造，但在政治操作下，國產疫苗已經被鬥臭了、「變得不科學」，所以先增加外購疫苗，讓國產疫苗專心致力去通過三期臨床實驗，也不失為一個辦法。
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