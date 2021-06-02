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內幕／國產疫苗被鬥臭？民進黨中常委建議增外購疫苗預算

▲高端疫苗因炒股疑雲導致民眾信心度下降，民進黨中常委梁文傑2日在中常會中建議，應增加外購疫苗預算。（圖／NOWnews攝影團隊）
▲高端疫苗因炒股疑雲導致民眾信心度下降，民進黨中常委梁文傑2日在中常會中建議，應增加外購疫苗預算。（圖／NOWnews攝影團隊）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-02 18:40:47

本土新冠肺炎疫情延燒，近日疫苗議題更引發政治口水。今（2）日在民進黨中常會中有中常委建議，國產疫苗這陣子不斷成為輿論攻擊對象，導致國人對國產疫苗信心下降，也讓疫苗施打布局被打亂，政府應該考慮在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例​》規劃編列更多預算，向國外廠商購買疫苗。對此建議，身兼民進黨主席的總統蔡英文也指示政院列席官員帶回研議。

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高端疫苗陷入炒股疑雲，也讓國人對於國產疫苗的信心下降。民進黨中常委梁文傑在今日的民進黨中常會中表示，國產疫苗這幾天一直遭到抹黑、輿論攻擊，可以預期接下來這幾天，對國產疫苗的攻擊會持續進行，這將導致國人對國產疫苗信心下降，恐怕也會打亂未來疫苗施打的佈局，建議行政團隊應該考慮是否向國外廠商購買更多疫苗，並提前編列紓困條例預算。

身兼民進黨主席的總統蔡英文，在聽取梁文傑的建議後，請行政院列席的政務委員黃致達將建議帶回，與中央流行疫情指揮中心討論。

民進黨黨政人士表示，即便國產疫苗再好、有許多專業領域的人士投入心力、心血去製造，但在政治操作下，國產疫苗已經被鬥臭了、「變得不科學」，所以先增加外購疫苗，讓國產疫苗專心致力去通過三期臨床實驗，也不失為一個辦法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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