美國再傳亞裔攻擊　婦女突遭男「重擊臉部」倒地昏迷

美國紐約又傳出亞裔攻擊事件！ 一名亞裔婦女走在美國紐約曼哈頓唐人街上，一名非裔男子迎面走來，突然攻擊亞裔婦女，一拳直接往亞裔婦人的臉上揍，讓她痛的跌坐在地上。事件發生之後，一旁有許多民眾上前幫忙，但是出手攻擊的非裔男子卻大搖大擺的離開。





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綜合外媒報導，事情發生在上月31日下午6時15分發生在紐約曼哈頓唐人街，受害的55歲亞裔婦女當時經過一間餐廳門口，突然遭到非裔男子賴特（Alexander Wright）襲擊。從監視器畫面中可以看到，亞裔婦女被賴特重擊臉部之後，隨即捂著臉倒地、跌坐一旁，靠在戶外用餐座位的柱子旁，整個人昏了過去。不少人也停下來關心亞裔婦女，並且指責賴特。但是賴特不以為意，隨後大搖大擺地離開。而受害的亞裔婦女後來被帶到醫院治療，目前情況穩定，不過精神狀態受到很大的驚嚇。





▲亞裔婦女遭到重擊之後，倒在戶外用餐座位的柱子旁。（圖／翻攝自推特）

有民眾目擊這起事件後趕忙報警，並且拿起手機拍下離開現場的賴特。而賴特也在事發地點附近的一間銀行遭到警方逮補。賴特被逮捕時還大喊辯解，表示「是亞裔婦女先出手打人」隨即被一旁民眾反駁。警方表示，已將涉案男子賴特逮捕到案，期間發現他身上帶有俗稱「K2」的毒品，將對其進行仇恨犯罪等多項罪名起訴，而賴特前科累累光是在過去1年就因為多次犯下縱火與攻擊事件被逮捕8次，目前被送到醫院評估精神狀況，



