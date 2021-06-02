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網傳錄音檔假訊息 竹縣警局偵破共4人移送地檢

▲新竹縣政府警察局表示，偵破網傳錄音檔假訊息案，將4人移送新竹地檢署偵辦。（圖／警方提供）
▲新竹縣政府警察局表示，偵破網傳錄音檔假訊息案，將4人移送新竹地檢署偵辦。（圖／警方提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-02 20:28:23

新竹縣政府警察局表示， 縣政府於5月28日發現網路流傳一段錄音檔案，內容指控「某案患者確診後，縣政府僅公佈其文化公園足跡，卻未匡列公園的接觸者，放任這些人趴趴走」，縣政府衛生局立即於網頁公告及發布新聞澄清，證實上述網傳錄音檔為不實訊息，該則訊息攻擊新竹縣政府的防疫工作，不但造成民眾不必要的恐慌，也抹煞前線防疫人員的努力和辛苦。衛生單位已針對此案確診者的接觸對象，依據其可感染期、時間和距離等風險程度評估，做出隔離、自主健康管理或足跡公佈等處置，衛生局已對此惡意散播的假訊息提告，移請警方偵辦。

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新竹縣政府警察局表示，此案經刑事警察大隊及新埔分局報請臺灣新竹地方檢察署指揮偵辦，並截圖蒐證，於5月28日起陸續通知相關犯嫌共4人到案說明，釐清緣由及動機，且立即請他們收回上述不實訊息及澄清勿再轉傳。全案訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」規定移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

新竹縣政府警察局提醒民眾，目前正值國內疫情嚴峻之際，民眾如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金；另呼籲民眾有關疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心宣布為主，尚可向疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢，並可利用第三方查證平臺求證例如：MyGoPen、臺灣事實查核中心、LINE訊息查證等等，對於疫情資訊應謹慎面對，轉傳前應先查證，切勿以訛傳訛，任意轉傳分享散布，以免觸法。

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