COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

德公衛專家：台灣加速接種才能終結疫情

▲台灣疫情和購買疫苗遇到阻力受到德國關注，德國知名公衛專家勞德巴赫表示，這波疫情顯示台灣很難再維持原來的防疫策略，加速接種才可能完全終結疫情，他並推測政治因素阻撓台灣購買疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣疫情和購買疫苗遇到阻力受到德國關注，德國知名公衛專家勞德巴赫表示，這波疫情顯示台灣很難再維持原來的防疫策略，加速接種才可能完全終結疫情，他並推測政治因素阻撓台灣購買疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 05:54:47

（中央社記者林育立柏林2日專電）台灣疫情和購買疫苗遇到阻力受到德國關注，德國知名公衛專家勞德巴赫表示，這波疫情顯示台灣很難再維持原來的防疫策略，加速接種才可能完全終結疫情，他並推測政治因素阻撓台灣購買疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣的抗疫經驗被譽為典範，不過最近突然爆發本土疫情，德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）1日在「德國第二電視台」（ZDF）受訪時表示，由於多數人民沒接種，台灣只能靠封鎖國境防疫，一旦傳染力強的變種病毒進入，疫情就如星火燎原。

他指出，疫情剛開始台灣反應很快，因此過去一年多來確診病例極少，但接種率與各國相比極低。最近這波疫情證明沒有加速接種，原本的防疫策略將很難維持下去。

勞德巴赫現職是執政社民黨（SPD）的國會議員，可說是歐洲疫情爆發以來德國媒體曝光度最高的公衛專家。多年前他曾以專家身分訪台，對台灣的醫療體系相當了解。

他表示，台灣的醫療體系是統一指揮，只要一開始接種速度就很快，但現在遇到疫苗數量不足的問題。

針對台灣政府宣稱購買德國疫苗遇到阻力，勞德巴赫說，台灣的醫療體系相對完善，買不到疫苗只可能是政治因素，他推測原因可能是中國不願承認台灣是獨立的國家。（編輯：黃自強）1100602

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀