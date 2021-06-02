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陳時中赴院探視遭砍傷護理師　蔡英文視訊連線通話送暖

▲衛福部長陳時中赴院探視遭砍傷的護理師。（圖／翻攝自王必勝醫師的臉書）
▲衛福部長陳時中赴院探視遭砍傷的護理師。（圖／翻攝自王必勝醫師的臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 21:40:41｜2021-06-03 15:59:49

新北雙和醫院日前驚傳3名護理師遭到確診病患持刀砍傷，其中一位右手韌帶甚至斷裂，消息曝光後引發譁然，政治人物紛紛加以譴責並給醫護人員打氣。而衛福部長陳時中今日晚間也前往雙和醫院探視，代蔡英文總統與蘇貞昌院長致贈慰問金，蔡英文雖未到場但透過視訊電話與受傷護理師連線，替其送上安慰與祝福。

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雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，其中1位右手韌帶斷裂，雙和醫院發表聲明感謝大家關心，並透露受傷護理師已緊急進行手術，目前住院休養中，院方正積極進行關懷及心理治療。另針對本次暴力事件，雙和醫院給予嚴厲的譴責，希望大家一起為全國醫護加油。新北市長侯友宜也出面喊話，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰。

▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。（圖／新北市政府新聞局提供）
而晚間王必勝醫師也在臉書發文，曝光了陳時中前往探視受傷護理師的照片，王必勝表示，「陳指揮官前往雙和醫院探視遭病人攻擊的護理師，除了致贈總統和蘇院長的慰問金，總統也透過電話跟護理師表達不捨和關心，並給予安慰鼓勵，祝福早日完全康復。」

王必勝醫師也強調，「對於醫療暴力我們絕不容忍，會循法律途徑予以制裁。也責成雙和醫院給受傷同仁最好的治療和心理輔導」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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