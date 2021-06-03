首批泰製AZ疫苗將出貨　180萬劑投入大規模接種

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阿斯特捷利康和暹羅生物科學集團今天共同發布新聞稿宣佈，在泰國的生產鏈將提供第一批泰國製造的AZ疫苗給泰國公共衛生部，支持泰國的大規模施打計畫，而交給其他東南亞國家的疫苗將會在未來幾週陸續出貨。
阿斯特捷利康泰國區總裁提格（James Teague）表示，阿斯特捷利康可以在泰國生產高品質的疫苗，幫助泰國政府儘速達到泰國人民接種有效疫苗的目標。
新聞稿指出，暹羅生物科技是阿斯特捷利康在東南亞唯一的生產基地，這讓泰國在提供疫苗給其他東南亞國家中具有關鍵的角色，也有助於泰國達到成為區域醫療中心的目標。
泰國將在6月7日啟動全國一般民眾大規模施打疫苗的計畫，根據阿斯特捷利康公司提供的訊息，首批將提供180萬劑泰國製造的AZ疫苗協助防疫。
目前泰國施打的疫苗有中國製的科興疫苗（Sinovac）和英國阿斯特捷利康（AstraZenaca）疫苗。從2月底開始到昨天為止約112萬人完成疫苗接種，占總人口數1.6%。
泰國政府的目標是在今年底前讓全國7成人口完成疫苗接種，除了科興疫苗和AZ疫苗，目前正在洽談購買美國輝瑞大藥廠（Pfizer）以及嬌生（Johnson &Johnson）的疫苗，隸屬於王室的朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy） 將引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。（編輯：高照芬）1100602