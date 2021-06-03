COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

首批泰製AZ疫苗將出貨　180萬劑投入大規模接種

▲英國製藥公司阿斯特捷利康和泰國暹羅生物科學集團宣布首批泰國製造的阿斯特捷利康疫苗將交貨給泰國公共衛生部，預計這180萬劑將投入泰國7日啟動的大規模疫苗施打計畫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國製藥公司阿斯特捷利康和泰國暹羅生物科學集團宣布首批泰國製造的阿斯特捷利康疫苗將交貨給泰國公共衛生部，預計這180萬劑將投入泰國7日啟動的大規模疫苗施打計畫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 05:57:06

（中央設計者呂欣憓曼谷2日專電）英國製藥公司阿斯特捷利康和泰國暹羅生物科學集團今天宣布首批泰國製造的阿斯特捷利康疫苗將交貨給泰國公共衛生部，預計這180萬劑將投入泰國7日啟動的大規模疫苗施打計畫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰國公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（NationalVaccine Institute）2020年11月和英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，合約內容包括阿斯特捷利康向泰國暹羅生物科學集團（Siam BioscienceGroup）轉移2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗生產技術，並授權暹羅生物科學集團生產疫苗。

阿斯特捷利康和暹羅生物科學集團今天共同發布新聞稿宣佈，在泰國的生產鏈將提供第一批泰國製造的AZ疫苗給泰國公共衛生部，支持泰國的大規模施打計畫，而交給其他東南亞國家的疫苗將會在未來幾週陸續出貨。

阿斯特捷利康泰國區總裁提格（James Teague）表示，阿斯特捷利康可以在泰國生產高品質的疫苗，幫助泰國政府儘速達到泰國人民接種有效疫苗的目標。

新聞稿指出，暹羅生物科技是阿斯特捷利康在東南亞唯一的生產基地，這讓泰國在提供疫苗給其他東南亞國家中具有關鍵的角色，也有助於泰國達到成為區域醫療中心的目標。

泰國將在6月7日啟動全國一般民眾大規模施打疫苗的計畫，根據阿斯特捷利康公司提供的訊息，首批將提供180萬劑泰國製造的AZ疫苗協助防疫。

目前泰國施打的疫苗有中國製的科興疫苗（Sinovac）和英國阿斯特捷利康（AstraZenaca）疫苗。從2月底開始到昨天為止約112萬人完成疫苗接種，占總人口數1.6%。

泰國政府的目標是在今年底前讓全國7成人口完成疫苗接種，除了科興疫苗和AZ疫苗，目前正在洽談購買美國輝瑞大藥廠（Pfizer）以及嬌生（Johnson &Johnson）的疫苗，隸屬於王室的朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy） 將引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗。（編輯：高照芬）1100602

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀