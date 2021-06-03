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港接種疫苗有大獎　預約接種人數激增

▲香港商界為響應政府鼓勵市民接種COVID-19疫苗，推出住房或現金簽帳抽獎等誘使市民接種，結果初見成效，連日來預約接種人數大增，1日就達到4萬7000人，比前一天激增27%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港商界為響應政府鼓勵市民接種COVID-19疫苗，推出住房或現金簽帳抽獎等誘使市民接種，結果初見成效，連日來預約接種人數大增，1日就達到4萬7000人，比前一天激增27%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 05:59:19

（中央社記者張謙香港2日電）香港商界為響應政府鼓勵市民接種COVID-19疫苗，推出住房或現金簽帳抽獎等誘使市民接種，結果初見成效，連日來預約接種人數大增，1日就達到4萬7000人，比前一天激增27%。

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港府日前提出「全城起動，快打疫苗」運動，在鼓勵市民接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗之餘，也呼籲商界響應運動，以各種方法鼓勵市民接種。

在政府的呼籲下，連日來香港商界不斷有人提出各種鼓勵市民接種疫苗的抽獎活動。綜合媒體報導，目前已知的抽獎包括：

─、信和集團旗下的黃廷方慈善基金與華人置業共同提供一個港幣1000萬元（新台幣約3570萬元）的住宅及20份現金簽帳卡供抽獎用，簽帳卡每份價值10萬元。

主辦方今天公布，將於15日開始接受登記，9月8日抽獎，凡接種了2劑疫苗的人都可參加。

二、中華廠商聯合會將推出價值300萬元現金的疫苗獎賞計畫，計畫分為購物折扣和抽獎兩部分。6月中起，無論是接種了1劑或2劑疫苗的人都可以參加，頭獎為100萬元簽帳額，名額2個。

三、太平洋酒吧將送出600萬元疫苗抽獎。自4月29日起，凡完成接種疫苗的人即可參加抽獎，可獲得由酒吧方面送出的「免費全單」或贈送酒精類飲品。

四、銀行公會的會員銀行將合作舉辦抽獎活動，送出多個10萬元簽帳額或購物禮券，無論是香港永久及非永久居民，只要在港完成接種兩劑疫苗，都可參加。

截自1日，香港累計有139萬9300人接種了首劑疫苗。迄今為止，港府認為接種率較低，不斷呼籲和鼓勵市民接種，當局昨天還提出，只要公務員接種的話，可以放假1天。

港府自2月26日為港人接種兩種疫苗，分別是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，以及中國復星和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。（編輯：邱國強）1100602

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