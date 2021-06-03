COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國承諾釋出疫苗　菲律賓盼爭取至少300萬劑

▲美國計劃向各國釋出8000萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗。對此，負責疫苗採購的菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯說，馬尼拉希望爭取到300萬到500萬劑。圖為菲律賓總統杜特蒂。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國計劃向各國釋出8000萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗。對此，負責疫苗採購的菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯說，馬尼拉希望爭取到300萬到500萬劑。圖為菲律賓總統杜特蒂。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-03 06:01:35

（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）美國計劃向各國釋出8000萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗。對此，負責疫苗採購的菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯今天說，馬尼拉希望爭取到300萬到500萬劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
加維斯（Carlito Galvez Jr.）今天接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「我們知道其他國家也需要疫苗，而我們看到，在東南亞國家協會（ASEAN）區域，我們接種數排名第2。我們希望取得300萬到500萬（劑），那樣就很好。」

根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our Worldin Data），截至6月1日，接種數前3的東協國家分別是印尼（2731萬劑）、菲律賓（518萬劑，截至5月30日）和柬埔寨（467萬劑）。

加維斯說：「考慮到美國將不會使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但他們有庫存，我們請求（美國）提供近300萬劑阿斯特捷利康及其他疫苗。」

他表示：「我們希望那8000萬劑中，我們會占有很大比例，因為美國知道我們真的需要（疫苗）。」

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Romualdez）5月28日告訴DZMM電台，白宮官員告訴他，菲律賓將是第一批收到美國釋出疫苗的國家之一。

他表示：「白宮告訴我，菲律賓將是收到那些疫苗的國家之一。也許6月…疫苗將被送達（菲國）。」

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年12月曾說，若美方無法提供至少2000萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗，他就會終止菲美「軍隊互訪協定」（VFA）。

馬尼拉與華府1998年簽署軍隊互訪協定，重申兩國於1951年簽定的「共同防禦條約」（MDT）承擔的義務，是菲美同盟重要軍事協定之一。若菲律賓退出這項協定，美軍將不能繼續到菲國進行軍事演習。

東南亞國家中，菲律賓是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例數最多的國家之一，今天通報新增5257例確診、146人不治，累計病例數達124萬716例、2萬1158人病逝。

菲律賓人口約1億1000萬。加維斯5月中旬表示，菲國政府計劃年底前為5800萬到7000萬人接種2劑疫苗，以達群體免疫。（編輯：馮昭）1100602

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀