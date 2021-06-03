美國承諾釋出疫苗　菲律賓盼爭取至少300萬劑

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根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our Worldin Data），截至6月1日，接種數前3的東協國家分別是印尼（2731萬劑）、菲律賓（518萬劑，截至5月30日）和柬埔寨（467萬劑）。
加維斯說：「考慮到美國將不會使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但他們有庫存，我們請求（美國）提供近300萬劑阿斯特捷利康及其他疫苗。」
他表示：「我們希望那8000萬劑中，我們會占有很大比例，因為美國知道我們真的需要（疫苗）。」
菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Romualdez）5月28日告訴DZMM電台，白宮官員告訴他，菲律賓將是第一批收到美國釋出疫苗的國家之一。
他表示：「白宮告訴我，菲律賓將是收到那些疫苗的國家之一。也許6月…疫苗將被送達（菲國）。」
菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年12月曾說，若美方無法提供至少2000萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗，他就會終止菲美「軍隊互訪協定」（VFA）。
馬尼拉與華府1998年簽署軍隊互訪協定，重申兩國於1951年簽定的「共同防禦條約」（MDT）承擔的義務，是菲美同盟重要軍事協定之一。若菲律賓退出這項協定，美軍將不能繼續到菲國進行軍事演習。
東南亞國家中，菲律賓是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例數最多的國家之一，今天通報新增5257例確診、146人不治，累計病例數達124萬716例、2萬1158人病逝。
菲律賓人口約1億1000萬。加維斯5月中旬表示，菲國政府計劃年底前為5800萬到7000萬人接種2劑疫苗，以達群體免疫。（編輯：馮昭）1100602