世衛秘書長選舉規劃通過　參選者9月底前明朗

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世界衛生組織第149屆執行委員會（EB）今天以視訊會議方式舉行，印度卸下執委會主席通過由肯亞接任；討論議程包括甫落幕的第74屆世界衛生大會（WHA）決定，以及關於WHO執委會規劃、預算及行政委員會等報告。
其中通過WHO秘書長選舉程序，在明年5月WHA會員國投票選出新秘書長前，執行委員會將會透過一次或多輪無記名投票確定數位進入最終名單的候選人。
若屆時秘書長候選人超過一名，今天決定，將在今年11月中及2022年3月中舉行共2次候選人論壇，讓每位候選人向會員國宣傳及說明願景。
WHO秘書長5年一任，可連任一次。在今天執委會通過秘書長選舉程序安排後，下屆秘書長改選即將啟動。
依上任的選舉時程安排，WHO會員國在選舉前一年9月底前公布候選人名單，隨後候選人與各會員國展開互動。
今年5月媒體詢問譚德塞是否尋求連任時，他並未正面回答，僅說目前專注於與同仁們一起對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。
但譚德塞在5月24日WHA開幕致詞長達近一小時，暢談世衛未來各項計畫，更提到「有更多事情要做、有更多改變要推動」，他將謙卑地聽取各會員國意見做出必要的改變。外界認為像是準備競選連任前的發言。（編輯：馮昭）1100602