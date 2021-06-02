嬌生拒絕佛光會　管碧玲：政府未擋民間購贈疫苗

近日疫苗議題引發政治口水，民進黨立委管碧玲今（2）日透過臉書表示，阻擋民間購贈疫苗的，不是衛福部長陳時中、總統蔡英文，而是「疫苗公司」。她指出，嬌生拒絕佛光會，也拒絕瑞士私人企業
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-06-02 23:34:59
管碧玲說，因為「民間購贈疫苗」、「地方政府自購疫苗」的問題沸沸揚揚，政府這幾天，被指控「阻止民間購贈疫苗」的罪行，在輿論市場，被打入十八層地獄。她日前指出只有鴻海創辦人郭台銘真正在準備八大文件，連佛光會都沒有內容。現在，嬌生明確表示只和政府交易，佛光會也說，他們只是一個海外會員說有私人管道可以和嬌生接洽而已，佛光會的事，證明是一個假議題。郭台銘的案子則還缺乏原廠授權書，仍在努力中。
管碧玲表示，今天看到指揮中心在這麼多假議題炒熱出來的民怨之下，準備開放私人企業自訂疫苗，她十分憂慮。
管碧玲說，韓國大邱市買疫苗買不成的時候，韓國政府特別出來證實，他們收到很多申請購買案，都是假的或騙的，私人企業自訂的風險很高，可見一斑。問題是，疫苗公司會賣疫苗給私人企業嗎？
她表示，瑞士有給嬌生疫苗緊急授權使用，但是沒有核准進口。瑞士的私人企業宣稱他們買到嬌生疫苗的時候，嬌生跳出來否認。嬌生說他們只和政府交涉，不會提供疫苗給私人機構。事實從來沒有例外，阻擋民間購贈疫苗的，不是陳時中，不是蔡英文，阻擋民間購贈疫苗的，是「疫苗公司」。
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