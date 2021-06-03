行政院會通過紓困預算　民眾黨：紓困別忘租屋族

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賴香伶表示，三級防疫警戒對於微型企業產生巨大衝擊，他們的所得有部分交給房東作為資本利得。但當疫情衝擊時，社會該思考怎麼改變勞動者受苦、房東得利不變的不公平。以德國為例，2020年3月聯邦議會就透過立法規定，微型企業可在4月1日到6月30日之間，拒絕可能危及生計或存續的各種給付，且房東不能以欠繳租金兩個月為由解約，對於民眾救急有立竿見影的效果。因此民眾黨團在黨團協商時提案，由法務部對德國的立法例進行比較研究，會同內政部、經濟部提出符合台灣本土的立法計畫，希望能大幅減少防疫措施對民眾財務的衝擊。
張其祿表示，自5月中全國進入防疫三級警戒後，對於民生影響與衝擊與日俱增，包括學校停課不停學，許多家長請防疫照顧假照顧孩子，有些企業的防疫照顧假並未給予勞工薪資，造成勞工家庭收入減少，許多業主甚至必須停業、遣散員工。根據1111人力銀行統計，有9成2的上班族因疫情影響生活作息及工作，其中遭到減薪、減班與無薪假的勞工高達24.5%，還有23.9%的勞工兼職收入歸零、21.7%民眾業績下滑或收入獎金減少、在家工作效率不彰16.7%，以及分流上班工作量變大14.1%。顯見在疫情當中，民眾最害怕的就是收入減少或失去工作。
張其祿提到，紓困4.0總預算提高到8400億，朝野各黨無爭議快速通過，就是希望協助更多受疫情影響的民眾，民眾黨團也積極呼應民團，提出5個具體方向以協助疫情產生的弱勢租屋問題。首先，中央應對公有設施於紓困期間研議延租、減租、免租，以避免租金衝擊各行各業，產生示範作用；針對失業繳不出房租者，應列入社宅、包租代管、房屋補貼房東之優先承租對象；政府應建立媒合平台，鼓勵房東主動減租或免租；房租紓困事項設立單一窗口、簡化申請程序，讓民眾可以更即時獲得紓困補助。此外，應利用調解機制，鼓勵民眾解決房租爭端，促進民間租金減收、緩繳貸款協商。
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