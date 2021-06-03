NBA／老鷹客場淘汰尼克 東區次輪對戰組合全數出爐
2021東區首輪季後賽在今(3)日正式結束，亞特蘭大老鷹在系列賽第5戰的防守大戰中勝出，主將Trae Young得到34分、9助攻，終場客隊以103:89拿下晉級門票，下一輪將要對上東區龍頭費城76人。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-03 10:13:29
這場比賽雙方肢體動作都非常大，卡位和爭奪球權時也非常強硬，因此惡意犯規、技術犯規滿天飛。但尼克整體命中率還是太差，始終在4成以下徘徊，而且失誤也比對手多，使得分數在下半場慢慢被老鷹拉開。
今年尼克再度重返季後賽，主場賽事也幾乎每一場都是16000人爆滿，不過今年拿下年度最佳進步獎的球隊「一哥」Julius Randle這輪系列賽發揮不理想，讓球隊打得掙扎。
此役在前幾場發揮出色的Derrick Rose，今天似乎有些熄火，整場11投3中僅有6分進帳，Randle這場攻下23分、13籃板，但命中率還是差強人意，難擋老鷹晉級之路。
在老鷹確定搶下晉級門票後，東區全部次輪對戰組合也都已經產生，今天晉級的兩隊——76人和老鷹將進行交手，而布魯克林籃網則是要和密爾瓦基公鹿正面對決。而反觀西區目前為止，還沒有任何一支晉級隊伍產生。