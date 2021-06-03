點名「航空業」　謝金河：正在醖釀大變化！

近期貨櫃航運景氣出現大家從來沒有看過的巨大變化，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，現在貨櫃航運的大好，其實是建立在極度的慘烈調整，謝金河也預測，下一個會出現大轉折，並且慘到極點的會是「航空業」。

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謝金河說，這次貨櫃航運景氣大好，讓他想起2015年南韓的韓進海運破產，現代航運也差點掛掉，這兩天，硏究了中國的中遠海控，也發現中遠從2010年配過0.9元人民幣現金，已經11年沒有配發股利了。

謝金河點出，貨櫃航運慘到底，迸發了這次超級大景氣，下一個慘到極點，會出現大轉折的可能是航空業。

謝金河認為，

不過，謝金河表示，隨著美國打一劑疫苗的人口已超過1.6億人，打完兩劑疫苗的已經達到38.2%，今天美國單日確診只有5235人，已是一年多來新低，美國正開始帶領全球經濟復甦。

謝金河說，4月全美服飾零售銷售成長679.85%，沈寂許久的波音，空中巴士股價慢慢走高，原來這兩家飛機製造商訂單出貨開始增加，波音737MAX到2022年底，每月將生產42架，空巴A320到今年年底，也將從每月40架拉高到45架，2022年提升至64架，A350從每月5架到6架。

此外，這兩天台灣旅客搭飛機到美國打疫苗，已造成長榮航空洛杉磯航班增班，商務艙熱賣的景象，如果歐美逐漸克服疫情，全球航空業勢必出現大變化。這次空巴單走道的客機訂單大增，據說，經過這次疫情洗禮，未來航空班機不能坐太擁擠，甚至可能採取梅花座，載客量會大減，全球航空公司可能都要造新機。就像貨櫃船在減碳要求下，必須加裝脫硫設備，未來飛機必須有防群聚，增加間隔空間的功能，新機更迭可能加速。

謝金河也認為，去年至少有40家航空公司破產停止營業，這個慘到極點的慘業，如果疫情能因疫苗接種而克服，也許到明年可能複製今年貨櫃運輸的新機遇。台灣過去兩年，空巴與波音的供應鏈成員，像漢翔，駐龍，豐達科等，可能有慢慢回春的機會！