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生泉婦產科院長潘世斌醫師表示，環境荷爾蒙（Xenoestrogen）又稱為內分泌干擾素（Endocrine Disrupting Chemical，簡稱 EDC），是一些人造化合物，因為與人體天然荷爾蒙長得很像，被身體「誤認為自己人」，進而影響體內內分泌機能的運作。「已經有研究證實，現今法國男人與 1900 年代相比，精蟲數量及活動力下降約 50% 左右，除了受壓力等因素影響，環境毒物也是重要的因素之一。」
而重金屬和環境荷爾蒙一樣，除了會在體內造成慢性發炎外，也會嚴重影響男女生殖功能，除了可能導致男女性不孕，還會降低臨床懷孕率及試管嬰兒成功率。許多臨床生殖研究統計發現，環境荷爾蒙（塑化劑）降低療程成功率達 2-3 成，重金屬降低臨床懷孕率甚至超過 3 成，不容忽視環境荷爾蒙累積對生殖功能造成的威脅，在進行不孕症療程諮詢時也需要同時評估。
環境荷爾蒙與重金屬 隱身在你我生活中的健康威脅！
環境荷爾蒙的來源廣泛，主要包括工業排放、農藥及清潔劑等家庭污染物，並透過多種途徑（食入、吸入、接觸）累積於人體。潘世斌醫師舉例，美妝、香氛清潔用品、食品塑膠容器、塑膠包材、電子產品和金屬製品、電鍍用品等都是常見的來源。
「環境荷爾蒙若累積於體內，尤其重金屬慢性累積初期不會有明顯症狀但卻不易自然排除，而塑化劑的持續暴露甚或已遠大於身體所能負荷人們往往卻渾然不覺，直到已經造成不孕或引起各種慢性病（如：自律神經失調、焦慮、失眠、第二型糖尿病、肥胖、不明原因貧血、內分泌異常、乳癌、攝護腺肥大等），才發現生活方式早就出現問題！」潘醫師點出。
檢測超標免憂慮 仍有機會順利逆轉勝
「肝臟」是身體裡重要的解毒代謝器官，環境荷爾蒙和重金屬是可以透過肝臟代謝而排出體外。至於如何知道自己體內的環境荷爾蒙和重金屬是否超標及肝臟解毒能力如何呢？潘世斌醫師表示，可以簡單採取血液跟尿液進行環境毒物危害因子檢測（環金安），了解自身是否有超標的情形，還能評估肝臟解毒功能是否良好。依據檢測結果進行諮詢，及早採取改善措施，降低暴露於塑化劑和重金屬的機會，加強肝臟解毒功能的營養補充或輔助醫療，還是有相當的機會能逆轉超標的情況，順利孕育新生命。
潘醫師舉例說明，曾有一名 40 歲的男性因不孕症問題來到門診求助，在各項檢驗後，發現有精蟲數量、活動力低下的問題，再透過環境毒物危害因子檢測後發現，他的體內重金屬與環境荷爾蒙量都有異常超標情況，其實並不意外，就醫師遇過眾多不孕案例超過半數都有環境毒物超標的問題。潘醫師與團隊為他訂定完整的療程與生活改善計畫，經過 3 個月的時間，他的精蟲數量與品質提升了 20%，後來如願以償順利生育出下一代。
從生活做起，吃喝玩樂都能助攻添好孕
潘世斌醫師表示，日常生活中可透過「吃、喝、玩、樂」四個層面來降低與污染物的接觸，從生活做起，更能有助於維持健康及增加懷孕的機會。
吃的方面，建議少用各種塑膠類製品，例如：少用塑膠袋及保鮮膜盛裝食物、少吃微波食物；多補充優質蛋白質（雞蛋、牛奶、大豆等）、十字花科植物（綠花椰菜、高麗菜、芥藍、蘿蔔）、薑黃、大蒜等蔬食能幫助身體排出發毒物，並可選擇有機蔬果以降低環境污染風險。另外，適量補充一些抗氧化保健食品（維生素、穀胱甘肽、類黃酮），都有助於保護肝功能，強化自體排毒的能力。
而「喝」的部分，白開水是最健康的選擇。除了注重水質外，飲用的容器也需多加留意挑選，像是紙杯、塑膠瓶、錫杯都不是理想的材質。建議選擇玻璃或瓷器降低污染可能。
玩的方面指的是運動，潘世斌醫師指出，運動能夠提高免疫力。40 歲以上的族群，有許多建議的運動方式：1. 輕度有氧運動（一週 4 天，一次 30 分鐘，盡可能一日兩次），大概保持可以邊運動邊說話，一分鐘心跳數在 120 下之內 2. 肌力訓練（一週 2 回，一次 20 分鐘），均衡鍛鍊各部位肌群。3. 伸展操（每天 10～15 分）起床、睡前時做。
「樂」的部分強調的是紓壓。深呼吸、聽音樂或是瑜伽都有助於心理放鬆，選擇自己適合的方式，可以幫助到心裡的健康。
除此之外，潘醫師也有分享一些方法可以幫助毒物排除，例如：金屬螯合療程（排除重金屬）、營養或針劑輔助（維生素 C、維生素 E、谷胱甘肽）都是有助於加速毒物排除，順利添好孕的積極辦法。
文/林以璿、圖/何宜庭
參考資料
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 零症狀就悄悄害你不孕！重金屬與環境荷爾蒙是潛藏原因
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