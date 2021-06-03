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NBA／Doncic砍42分14助攻　獨行俠客場搶下天王山聽牌

▲獨行俠球星Luka Doncic。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠球星Luka Doncic。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-03 12:53:12

洛杉磯快艇和達拉斯獨行俠的天王山之戰，雖是客場作戰、但是「077」Luka Doncic展現聯盟未來門面的抗壓能力，在關鍵之戰攻下42分、14助攻，力壓快艇雙星，幫助獨行俠最終以105:100贏球，取得系列賽聽牌。

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上一場快艇改打小球陣容收到奇效，今天換成獨行俠變陣，讓224公分的「巨神兵」Boban Marjanovic先發，開賽雙方形成9:9平手，但之後Doncic再度爆發，三分球4投4中，狂攻19分，幫助球隊以35:28取得領先。

次節快艇利用Doncic下場的時機，一波8:2的小高潮，又將比分給追趕上來，甚至一度超前，不過Doncic回來之後，他在該節尾聲連續兩次助攻隊友得分，讓客隊半場打完以56:54取得優勢，他已經砍下27分、8助攻。

易籃再戰後，快艇在第三節尾聲突然進入得分荒，獨行俠突然打出一波25:5的攻勢，三節打完突然建立起了14分領先。末節Doncic僅休息2分鐘左右就回歸，不過快艇靠著五小陣容重新找回防守，讓獨行俠在長達4分鐘的時間裡沒得分，一波16:6的攻勢將比數追趕上來。

不過可惜快艇沒能把握這段時間對手低迷的時機，George和Leonard失誤不斷，之後獨行俠其他球員總算在Doncic被嚴防時跳了出來，Tim Hardaway Jr.和Kristaps Porzingis連兩顆三分，重新建立起雙位數領先。

快艇並沒有就此放棄，暫停回來後Reggie Jackson和Marcus Morris連兩顆三分球，加上Leonard完成三分打，快艇又只剩1分差；只可惜隨後在快攻中，Nicolas Batum籃下超前的大好機會居然放槍，只能犯規暫停時間，Hardaway兩罰俱中，Leonard後續兩投都落空，獨行俠帶走勝利。

Doncic此役完全克服了上一場頸部扭傷的問題，整場比賽都維持著他在進攻端的影響力37投17中，狂轟42分；反觀快艇球星Kawhi Leonard這場打出系列賽狀態最高的一場，19投7中的命中率並不理想，雖有20分，但發生5次失誤。而George則是拿到23分，同樣也有5失誤，兩大球星糟糕的表現，也讓球隊輸掉關鍵戰役。

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