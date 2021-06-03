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第二波本土疫情再起？指揮中心最擔憂「苗栗電子廠群聚」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-03 14:50:39｜2021-06-03 16:15:26

針對近兩日本土疫情又持續上升，中央流行疫情指揮中心今（3）表示，近期以發病日來看是趨勢差不多，但會較關注苗栗大規模的電子廠群聚事件，擔憂會造成全國疫情有變化。

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指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這2日校正回歸較多，據他所知，CDC昆陽實驗室近日積極跟雙北檢驗單位合作，清理過去有累計的案子；之前就希望陽性案例不要延後上傳，這樣的指令有些單位是配合很好，但還是發現發現有些檢驗機構沒有把陽性個案即時上傳出來，也可能是前幾天一直清舊案，才又造成這幾天案子堆積，直到中央介入幫忙後才清出很多舊案。

張上淳說，如果以發病日來看，其實看起來趨勢差不多，但也有點擔心是不是會有點往上爬；近幾天有幾個機構群聚事件，例如苗栗大規模的電子廠群聚事件，會擔憂會不會導致新一波群聚蔓延，造成全國疫情出現變化，這方面也是中央後續觀察的重點。

指揮中心指揮官陳時中強調，疫情「沒有樂觀本錢」，所以現在從數字來看，年輕族群看起來有點放鬆，樂觀就是會產生一些副作用，但現在斷言有第二波疫情還太早，還需要看陽性率是往上升還往下降，需要一點時間去判定。　

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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