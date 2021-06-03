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巴西小鎮施打科興疫苗試驗　死亡人數下降 95％

巴西小鎮施打科興疫苗試驗　死亡人數下降 95％
巴西小鎮施打科興疫苗試驗　死亡人數下降 95％

健康醫療網

2021-06-03 13:31:01

【健康醫療網／記者林渝樺報導】 巴西東南部小鎮塞拉纳全面接種「科興疫苗」研究結果出爐，試驗結果表明，接種疫苗後，該地區因感染新冠病毒導致的死亡人數下降95%，有症狀的病例數下降80%，住院人數下降86%。顯示出該疫苗在開發中國家使用有防疫效果。

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巴西塞拉纳接種計劃死亡人數下降95

綜合外媒報導，塞拉納（Serrana）是巴西聖保羅州的一個小镇，也是該區感染率最高的地方，中國科興疫苗藥廠於今年2月在巴西啟動S計畫（Projeto S），試驗結果發現，在接種完二劑疫苗三週後，塞拉纳的新冠肺炎的死亡人數下降95％，住院人數下數86％，有症狀的感染病例也減少80％。

接種覆蓋率達75%  有效控制該城鎮疫情   

目前該鎮共有4.5萬名居民，其中2.7萬成年人接種2劑量的科興疫苗。根据布坦坦研究所先前的數據，符合資格的成年人有95%的覆蓋率，塞拉納的居民有75%覆蓋率。此處位於變種病毒流行區域，顯示可能對變種病株有一定有效性。 

WHO批准科興疫苗列入緊急使用清單

科興疫苗是以滅活的病原體方式製成，疫苗不需冷凍，給予開發中國家帶來終結疫情的新希望。但是科興疫苗三期在各國臨床試驗相差大，有效性從50%至90%不等，也因為有效數據不穩定受外界質疑。不過，世界衛生組織（WHO）於6月1日批准中國科興疫苗並列入新冠肺炎緊急使用清單，也就是說，該疫苗會納入疫苗全球取得機制（COVAX）平台，分配給貧困或難以取得疫苗的國家使用。 

參考資料：

Sinovac Shot Controls Covid in Brazil Town After 75% Covered

Vacina do Butantan faz despencar em 95% as mortes e 80% os casos de COVID-19 em Serrana

Apresentação - Coletiva Projeto S  

中國科興疫苗 你可能想知道的四個問題



資料來源：健康醫療網 巴西小鎮施打科興疫苗試驗　死亡人數下降 95％

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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